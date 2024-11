Pamela Franco se incomoda cuando le preguntan sobre las juergas de Cueva: "No soy niñera de nadie"

Pamela Franco y Christian Cueva oficializaron su relación hace unas semanas y, desde entonces, se han mostrado más unidos que nunca. Sin embargo, Pamela Franco aseguró que no pretende ser la niñera del futbolista, quien hace unos días amaneció en una fiesta de chicha.

En una reciente rueda de prensa improvisada, Pamela Franco fue consultada sobre su relación con Aladino, especialmente sobre sus salidas hasta el amanecer. Al respecto, la cantante aseguró que no pone las manos al fuego por nadie y pidió a la prensa que no se tomen sus comentarios de forma literal.

"Yo confío en mí misma, no soy niñera de nadie. Él es una persona adulta y cada quien sabe lo que hace. (...) En mis conciertos digo un montón de cosas y no tienen nada que ver con mi vida personal" , declaró a Amor y Fuego .

Los reporteros intentaron hacerle más preguntas sobre su romance. Sin embargo, la intérprete de Dile la verdad fue enfática al decir que no hablará sobre su relación con Cueva, ya que está enfocada en su carrera musical.

"Yo estoy tranquila, estoy bien, estoy trabajando, que es lo que me importa. Yo me enfoco en mí, no tengo que dar explicaciones si estoy bien o estoy mal, con él o con mis cosas", concluyó.