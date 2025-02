Pamela Franco recuerda con cariño a su padre y le dedica tema por su cumpleaños: "Tú eres mi ejemplo"

Dentro de la cumbia peruana, Pamela Franco se ha convertido en una de las cantantes más sonadas del país. Hace poco, la artista perdió a su padre y hoy que cumpliría un año más de vida, le dedicó unas emotivas canciones.

A través de sus redes sociales, Pamela Franco se hizo presente con una fotografía junto a su padre Rolando. Recordemos que el pasado 6 de febrero, el progenitor de la cantante falleció en Nuevo Chimbote y estuvo unos días de luto. Hoy 11 de febrero, su papá cumpliría un año más de vida y le dedicó unas emotivas canciones.

"El mejor padre yo tengo, a Dios gracias le doy por eso, quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo", se escucha en la letra de la canción "Tu sangre en mi cuerpo" de Pepe Aguilar y Ángela Aguilar. También apareció cantando el tema "No me enseñaste" de Thalía: "No me enseñaste a como estar sin ti, y que le digo a este corazón. Si tú te has ido y todo lo perdí por donde empiezo si todo acabó. Como olvidarte si nunca aprendí".