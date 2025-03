Pamela Franco revela por qué no ve a Christian Cueva como alcohólico: "Por lo que he vivido..."

Pamela Franco rompió su silencio sobre los rumores de alcoholismo que han rodeado a su pareja, el futbolista Christian Cueva. En una reciente entrevista para "Más Espectáculos", la cantante aclaró su postura y dejó claro que, según lo que ha vivido a su lado, no lo considera una persona con problemas de alcohol.

Franco también se refirió a la situación con la exesposa de Cueva, Pamela López, eludiendo los comentarios públicos sobre su relación y dejando en claro que su prioridad es su hija.

Pamela Franco no considera que Christian Cueva sea alcohólico

Durante su entrevista "Más Espectáculos", Pamela Franco respondió a las especulaciones sobre que su pareja Christian Cueva con una postura firme. La cantante explicó que no considera a Christian Cueva como alcohólico, basándose en su experiencia personal.

" Él es un deportista... Yo no veo una persona alcohólica... Yo no considero, por lo que he vivido, lo que he visto, que él sea una persona alcohólica, porque ese es el problema, que dicen problema con alcohol... alcohólico, no. Yo no considero, yo lo que he visto", señaló Pamela.

La cantante destacó que si realmente Cueva tuviera problemas con el alcohol, no podría estar con él, tanto por su hija como por ella misma.

"Te estoy diciendo lo que yo he vivido, mi experiencia con él, porque yo sinceramente por más amor que yo sienta, si yo viera que tengo al lado una persona que es adicta al alcohol o a drogas o a cosas así, créeme que no pudiera por más amor que siento, a estas alturas no solamente por mi hija, sino hasta por mí me entiendes", comentó.

La relación con Cueva y su visión personal. Pamela explicó que, aunque existen rumores, ella prefiere hablar de lo que ha vivido de manera directa.

"Lo que pasa es que es bastante privado, también de él. Pero yo te voy a decir por lo que yo he visto, no estoy metiendo las manos al fuego ni nada. Lo que yo he visto es que él es un deportista, definitivamente es como que yo te diga, soy social y a mí me gusta tomarme un trago o me he tirado mis borracheras con mis amigas y la he pasado super bien", mencionó Pamela, dejando claro que, en su opinión, no existe un problema serio con el alcohol.

La situación con Pamela López y la privacidad de la relación

En otro momento de la entrevista, Pamela Franco habló sobre la tensa relación con Pamela López, quien había pedido a Christian Cueva que respetara su actual relación con la cantante. Pamela optó por no entrar en detalles, ya que considera que hay un tema judicial en medio de la situación.

"La verdad que no prefiero opinar cerca de eso, más allá de que nosotros tenemos una relación con Christian que si él me contó o no me contó, es algo privado", comentó Franco, manteniéndose al margen del conflicto.

Prioridad: su hija y la paz familiar. Pamela también dejó claro que su prioridad es su hija, por lo que prefiere no involucrarse en disputas públicas.

"Tendría que contar cosas privadas que a mí no me corresponden, y siento que cualquier palabra que diga en este momento se va a malinterpretar en mi contra y contra él. Yo prefiero mantenerme totalmente al margen y no por ellos, pero lo hago por mi hija", añadió.

La cantante subrayó que su objetivo es mantener la paz en su hogar y que espera que tanto Cueva como López resuelvan sus diferencias por el bienestar de sus hijos.

Con estas declaraciones, Pamela Franco reafirmó su postura firme frente a los rumores sobre su pareja Christian Cueva y su vida privada. La cantante subrayó que, a pesar de las especulaciones, su prioridad sigue siendo su hija y su familia.