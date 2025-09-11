Pamela López afirma que Dayron Martin esta aprovechándose de su fama: "Está colgándose como monito"

Hace unos días, el cubano Dayron Martín apareció afirmando que tuvo una relación muy cercana con Pamela López hace varios años atrás en Trujillo. Esto ha hecho que resalte en varios medios y por ello, la influencer señala que el cantante solo estaría aprovechándose de su fama.

¿Dayron se cuelga de la fama de Pamela López?

En una entrevista para el programa 'Ponte en la cola', Pamela López respondió nuevamente a Dayron Martín confirmando que sí estuvieron saliendo hace varios años atrás. Aunque, afirma que no le dará importancia a sus declaraciones.

"¿Pasó algo con Dayron? Por supuesto en el año 2008 o 2009, uno para hablar debe tener alguna prueba o evidencia. Al principio sí me incomodaba, quería responder y todo, pero creo que cada quien en su lugar", expresó.

Después, el reportero del programa le consulta si sabe la razón por la cual el cantante cubano reaparece para hablar de lo que tuvieron en el pasado después de tantos años. Ante eso, la novia de Paul Michael agrega que se estarían colgándose de su fama.

"¿Por qué creen que estén saliendo?", le pregunta, y Pamela responde: "No sé, la fama es pasajera. Hoy estoy aquí y mañana no me conoce, yo estoy aprovechando todas las oportunidades en pro de mis hijos. Si las personas están como monitos colgándose, ya habla más de ellos que de mí".

¿Qué dijo el cubano?

Por medio del programa 'Ponte en la cola', el cubano Dayron Martin fue invitado a una entrevista luego que revelara en un podcast sobre el acercamiento que tuvo con Pamela López hace un par de años. Es así como el cantante reveló cómo estuvieron relacionados durante un buen tiempo.

"Tuvimos bastante interacción, no una relación, nos caímos bien ese tiempo. Buena química y hubo sus cositas por ahí (¿Con besito incluido?) no sé, puede ser. Hubo su roce, nos llevamos super bien, compartíamos", expresó el salsero.

Así mismo, contó que tuvo una gran cercanía con la ex de Christian Cueva y que fue cuando formó parte de una agrupación de cumbia porque en aquel momento vivía en Trujillo. Fue en esa época que conoció a Pamela López.

"Yo viví en Trujillo cuatro años cuando cantaba cumbia en una orquesta. En ese tiempo conocí a Pamela claro", agregó el cubano.

De esta manera, tanto Dayron Martín como Pamela López han confirmado que han mantenido una relación de aparente salientes hace muchos años atrás. Aunque, la influencer señala que el cantante cubano solo estaría aprovechando lo que tuvieron en el pasado para colgarse de su actual fama.