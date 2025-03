Pamela López confesó que 'murió' por minutos al dar a luz sin Christian Cueva: "Ella nació y yo morí"

Pamela López sorprendió a todos con su testimonio en "El Valor de la Verdad". La aún esposa de Christian Cueva contó que, durante el nacimiento de su hija en 2019, sufrió un paro cardiorrespiratorio y tuvo que ser reanimada con electroshocks. Lo que más le dolió fue que el futbolista no estuvo con ella en ese momento tan difícil.

Durante la entrevista con Beto Ortiz, Pamela López reveló que el nacimiento de su última hija fue una experiencia traumática. La bebé nació prematura y tuvo que ser llevada de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras ella luchaba por su vida en la sala de parto.

"Me morí literalmente. Nace mi hija y yo muero. A mí me aplicaron electroshock. El 2019 fue un año complicado. Era ella o yo, me hicieron firmar un documento que me responsabilizaba por la vida de mi hija", contó conmovida.