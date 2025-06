Pamela López enfrenta a 'haters' y afirma que no mantiene a su saliente: "Paul Michael no me quita dinero"

Pamela López ha iniciado una relación exclusiva de salientes con el joven Paul Michael de 27 años desde finales de febrero. Es así como muchos han tildado al cantante como 'mantenido' de la expareja de Christian Cueva.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Pamela López conversó con sus seguidores y como siempre, Paul Michael la acompaña en todo momento. Es entonces cuando empezó a recibir muchas críticas señalando al joven cantante diez años menor que ella, como mantenido y quiso salir a responderles.

"A mí Paul Michael no me quita dinero, repítanselo varias veces, ni yo lo mantengo. No hay forma con las justas me mantengo a mí y a mis hijos como para mantener a otra persona, es algo absurdo. Las personas juzgan, hablan porque alguien lo dijo, replican y replican. ¿En base a qué? ¿Qué pruebas tienen? Mándenme un voucher, no sé", expresó la joven fuertemente antes sus 'haters'.