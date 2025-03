Pamela López LLORA al revelar que abortó a pedido de Christian Cueva: "Un familiar de él me lo realizó"

Pamela López confesó en El Valor de la Verdad que en 2014 interrumpió un embarazo a pedido de Christian Cueva. Según su testimonio, el futbolista le sugirió hacerlo porque estaba a punto de viajar a España para jugar en el Rayo Vallecano y su familia no aprobaba la relación.

La trujillana explicó que en ese momento sintió que la presión era demasiada y que el embarazo podría afectar la carrera de Cueva. Además, aseguró que la familia del futbolista nunca la aceptó debido a que era mayor que él, tenía una hija y había mantenido una relación con otro jugador.

"Él tenía derecho a crecer profesionalmente y no era el momento de traer un hijo al mundo", expresó entre lágrimas. Pamela relató que, por esas razones, accedió a interrumpir su embarazo con la ayuda de alguien cercano a Cueva.

"Fue un familiar de él quien me realizó el aborto", reveló, evitando dar más detalles sobre la persona involucrada. Sin embargo, dejó en claro que fue una experiencia dolorosa que marcó su vida para siempre.

Cinco años después, en 2019, López enfrentó una situación similar cuando descubrió que estaba embarazada nuevamente. En ese momento, se encontraba en Brasil mientras Cueva jugaba en el Santos. Al informarle la noticia, el futbolista le sugirió no continuar con la gestación.

"Me dijo que tomemos una decisión y básicamente me insinuó que no lo tuviera", contó. Sin embargo, en esta ocasión, Pamela decidió continuar con el embarazo y dar a luz a su hija.