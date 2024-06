Pamela López presume celebración por su cumpleaños y Christian Cueva brilla por su ausencia (FOTOS)

Pamela López y Christian Cueva mantienen una relación bastante criticada por los medios de comunicación y es que en un primer momento se dijo que ambos estaban distanciados, sin embargo, hace unas semanas fueron vistos juntos en el cine como si nada hubiera pasado.

Pese a que la parejita ya habría demostrado que las aguas se calmaron entre ambos, nuevamente se avivan los rumores de otro distanciamiento luego de que Pamela celebre su cumpleaños y presuma a sus invitados menos a Christian Cueva.

¿Nueva crisis?

Pamela López acaba de 'tirar la casa por la ventana' tras celebrar sus 36 años junto a sus amigos y familiares que no dudaron en acompañar a la madre de familia en este día especial, sin embargo, no se vio la presencia de Christian Cueva quien en el pasado no dudaba en presumir a la madre de sus hijos.

Esto quedó evidenciado en las publicaciones en las historias de la rubia donde publicó cada una de las fotografías con sus familiares pero en ninguno figura el jugador causando revuelo ya que no pudo haber faltado al cumpleaños de su todavía esposa.

Pamela López celebra su cumpleaños con sus amistades

Es probable también que si haya asistido pero Pamela decidió no presumirlo en redes sociales y es que tras el escándalo que vivieron como relación al hacerse público que Pamela Franco había mantenido una relación con el popular 'Aladino', la madre de familia decidió dejar de publicar fotografías con Cueva.

Cabe resaltar que el pelotero tampoco ha usado sus redes para dedicarle algún saludo de cumpleaños a Pamela, marcando también su distancia de su esposa.

Por otro lado, el programa de espectáculos de 'Amor y Fuego' acaban de difundir unas imágenes donde se le ve a Pamela asistiendo a una discoteca pero Cueva ingresa por separado dejando entrever que cada uno se habría divertido pero por su lado.

Pamela López estuvo en el Perú vs. Paraguay, pero no para apoyar a Christian Cueva: ¿Por quién fue?

Pamela López sorprendió al asistir al partido amistoso entre Perú y Paraguay el pasado viernes 7 de junio. A pesar de estar casada con Christian Cueva, la influencer no fue al estadio para apoyarlo a él. Esto generó muchas preguntas y comentarios en las redes sociales.

Una presencia inesperada. El estadio Monumental de Ate fue el escenario del partido amistoso entre Perú y Paraguay. Entre los asistentes destacaba la presencia de Pamela López, quien llegó al estadio acompañada de sus hijos. Aunque Christian Cueva no jugó en este partido, su ausencia en el campo no fue la única sorpresa de la noche.

Pamela López fue al Perú vs. Paraguay no para apoyar a Cueva. (Instagram)

Pamela López decidió asistir al partido, pero no fue para apoyar a su esposo. En sus historias de Instagram, compartió varios momentos del encuentro, incluyendo fotos de sus hijos con Gianluca Lapadula, uno de los jugadores favoritos de la selección peruana.

Más temprano ese día, López había compartido una foto de su hijo con Christian Cueva y André Carrillo, mostrando el apoyo familiar a la selección. Sin embargo, durante el partido, no publicó ninguna foto de Cueva, lo que generó comentarios entre los seguidores.