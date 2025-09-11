Pamela López responde sobre la posibilidad de una amistad con Vanessa Pumarica: ¿Qué dijo?

Un inesperado encuentro entre Pamela López, exesposa de Christian Cueva, y Vanessa Pumarica, exmejor amiga de Pamela Franco, acaparó la atención durante una campaña solidaria. La presencia de ambas generó gran expectativa por sus tensiones pasadas relacionadas con el futbolista peruano, y las declaraciones de López marcaron la pauta de lo ocurrido.

Pamela López deja abierta la puerta al perdón

Consultada por el programa "América Hoy", Pamela López fue directa al descartar la posibilidad de entablar una amistad con Pumarica, aun cuando esta ya no mantiene cercanía con Pamela Franco y ha admitido que acompañó a la cantante en algunos viajes a Brasil para visitar a Christian Cueva.

"No hay forma, no tiene ni pies ni cabeza, pero yo nunca mentí, siempre dije la verdad", expresó López, dejando claro que no busca una reconciliación en términos de amistad.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta cuando se le preguntó si estaría dispuesta a aceptar unas disculpas de parte de Pumarica. Aunque mostró escepticismo, no cerró completamente la posibilidad.

"Dudo mucho que tenga esa valentía de poder pedir disculpas, porque eso no solamente hablaría de una persona humilde, sino de una persona con valores y que pide disculpas a otra, yo lo dudo. Pero si en el hipotético, remoto caso que suceda, pues sí, aquí no estamos para juzgar", afirmó.

Con esas palabras, la exesposa de Cueva lanzó una indirecta que dejó abierta una mínima puerta hacia un posible perdón, aunque dejó en claro que no cree que esa situación ocurra.

Vanessa Pumarica se desmarca de cualquier reconciliación

Por su parte, Vanessa Pumarica también fue entrevistada por "América Hoy" y descartó rotundamente cualquier acercamiento hacia Pamela López. Según explicó, ella nunca ocupó un papel protagónico en la relación entre Cueva y Franco, y no considera necesario disculparse.

"No, las cosas pasan y listo. No tendría por qué pedirle disculpas de nada. Yo no he sido la pareja ni nada. Yo he sido simplemente un tercero y no tendría por qué pedirle disculpas", señaló con firmeza.

Con estas declaraciones, Pumarica cerró cualquier posibilidad de dar el primer paso hacia una reconciliación y reafirmó que no siente responsabilidad en el conflicto que involucra a las otras dos mujeres.

En conclusión, el cruce de palabras entre Pamela López y Vanessa Pumarica refleja que las diferencias siguen presentes pese al paso del tiempo. Aunque López dejó entrever que podría perdonar en un escenario improbable, Pumarica no muestra interés en dar ese paso