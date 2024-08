Pamela López revela los numerosos caprichos que Cueva le daba a Pamela Franco: "La llevó a Rusia"

Durante la reciente entrevista de Magaly Medina, Pamela López reveló detalles sobre el vínculo que tenía Christian Cueva con Pamela Franco, pues la cantante de cumbia le pedía a 'Aladino' hasta zapatillas de marca, según contó la influencer en el programa de la Urraca.

En ese sentido, la aún esposa de Christian Cueva decidió contar todo lo que había callado por muchos años. Incluso, los momentos en los que fue víctima de agresión por parte del futbolista. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Según lo relatado por Pamela López, el futbolista Christian Cueva siempre negaba tener un vínculo con Pamela Franco. A pesar de las sospechas y rumores, tanto Cueva y la cumbiambera negaban estos hechos. No obstante, todo terminó saliendo a la luz y fue la madre de los hijos de Aladino quien decidió contarlo todo en una entrevista con Magaly Medina.

A pesar de no encontrar pruebas, fue el mismo Christian Cueva que le confesó la infidelidad a Pamela López. Entonces, fue en ese momento que descubrió que Pamela Franco había estado en Rusia y otros países con el futbolista. En ese sentido, Pamela López detalló que la cumbiambera le pedía a Christian Cueva que se separara de su esposa.

Debido a la exposición, tanto Cueva como Franco no podían ser vistos en lugares públicos. Incluso, la cantante le pedía que cubriera sus gastos de traslado y que le comprara artículos de alto costo, según detalló Pamela López.

"Me contó que ella viajaba, que no podía ir a un restaurante con ella, que no la podía exponer porque ella sabía perfectamente la posición que tenía, que ella quería que él deje a su familia, le pedía que le compre unas zapatillas de una marca conocida, que fue lo máximo que le pudo comprar", expresó.