¿Qué dijo? Pamela Franco se habría solidarizado con Pamela López tras denunciar a Christian Cueva

Pamela Franco ha sido recientemente entrevistada pero el programa de 'América Hoy' donde fue cuestionada sobre las graves denuncias que ha recibido Christian Cueva de parte de su todavía esposa Pamela López quién comprueba en mano demostró que el jugador la agredió física y verbalmente en diversas oportunidades.

Eso sí que la cantante brindó una corta entrevista para el programa de espectáculos a pesar de todavía encontrarse en el ojo de la tormenta luego de haber sido captada en chapes y cariñitos con el popular "Aladino".

Las recientes acusaciones que ha sacado a la luz Pamela López en contra del padre de sus hijos Christian Cueva ha consternado a todo el rubro del espectáculo ya que las pruebas en contra del jugador son contundentes.

Sin embargo, Pamela Franco quien hasta el día de hoy no aclara el tipo de relación que tiene con Christian a pesar de haber sido captada en besos y abrazos con el jugador no fue ajena todo este escándalo y decidió romper su silencio.

Fue el programa de las mañanas el encargado de escribirle directamente a su WhatsApp para hacerle diversas preguntas entre ellas él fue el único caso de agresión contra Cueva.

Pamela Franco sobre agresión a Pamela López

Inicialmente el reportero cuestionaba la cantante sobre el tipo de relación que tiene con Christian Cueva a pesar de haber sido acusado de ser un abusivo y golpeador.

"Mira yo ahora por todo lo que pasa me enfocaré en mi hija y mi trabajo es lo que me corresponde lo demás sale fuera de mí ahora" , dijo en un primer momento la cantante.

Sin embargo, el momento tenso llegó cuando el comunicador le preguntó a Pamela sobre qué opina sobre la grave denuncia que ha hecho Pamela López en contra del jugador.

"Una agresión siempre estará mal, pero no quiero referirme a nadie porque estoy segura que lo tomarán a mal prefiero mantenerme al margen que quede ahí" , dijo Pamela Franco.

De alguna u otra manera la artista condenó los actos de su presunta pareja en contra de Pamela López pese a ellos no quiso ser directa en su comentario y solamente confirmar que cualquier tipo de agresión hacia hombres o mujeres es condenable.

A pesar de que se le insistió para que pueda aclarar si ya oficializó su relación con Christian Cueva, Pamela decidió no dar detalles sobre su vida sentimental.

"Yo me seguiré dedicando a mis cosas y a mi hija (...) porfa no quiero hablar del tema no tengo cabeza más que para mi hija y mi trabajo", concluyó.