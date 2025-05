Pamela López sobre si Paul Michael se 'cuelga' de su fama: "No me incomoda de ninguna manera"

La aparición de Pamela López y Paul Michael en 'El Valor de la Verdad', donde el salsero perdió 15 mil soles al negar haberse colgado de la fama de su actual pareja, continúa generando controversia. La pareja fue recientemente captada en un evento social, y a su salida, la trujillana sorprendió con una declaración que echó más leña al fuego mediático.

Pamela López minimiza críticas sobre Paul Michael

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Pamela López fue consultada directamente sobre los rumores que indican que Paul Michael se estaría beneficiando de su exposición mediática. La trujillana, lejos de molestarse, restó importancia al tema y aseguró sentirse cómoda con la atención pública que genera su relación.

"Bueno, es parte de pues, ¿no? No me incomoda de ninguna manera", respondió escuetamente Pamela, dejando en claro que acepta las consecuencias de su creciente notoriedad en la farándula.

Sin embargo, esta relación no ha pasado desapercibida en redes sociales, donde los usuarios se han mostrado divididos. A través de videos compartidos en TikTok, donde ambos aparecen frecuentemente, se han emitido varios comentarios irónicos:

"Paul me recuerda a Andy V, y no por el físico", "Parece que está con ella porque sabe que va a facturar", o "Susy Díaz y Andy V 2025", son algunas de las frases que reflejan el escepticismo de los internautas.

Rodrigo González y Gigi Mitre opinan sobre la mediática pareja

El tema también fue abordado por los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre en su programa "Amor y Fuego". El popular "Peluchín" mostró su escepticismo ante la rapidez con la que Pamela habría iniciado una nueva relación sentimental.

"La López está haciendo lo que mucha gente soltera hace, que es salir, conocer, pasársela bien, pero ella está viviendo como una nueva relación... Cuando uno es padre de familia y decide hacer cosas como estas, es mejor hacerlo a puertas cerradas, por los hijos", opinó.

Gigi Mitre, por su parte, fue más crítica y puso en duda las intenciones detrás de esta relación. Según la conductora, ambos estarían aprovechando el vínculo como una oportunidad económica.

"Porque salen juntos y se les ve, porque ella está facturando de eso. Fuera del sentimiento, ahí se ha mezclado el hambre y la necesidad, porque él desempleado, ella tratando de emplearse, porque ha visto que se gana dinero siendo personaje público, y este pseudo romance hace que facturen más", sentenció.

A pesar de las críticas y rumores, Pamela López ha decidido mantenerse firme en su relación con Paul Michael. Aunque el juicio mediático no cesa, la ex pareja de Christian Cueva continúa apostando por su nueva etapa sentimental, dejando claro que los comentarios ajenos no alterarán su rumbo.