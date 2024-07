Pamela López se vacila en tono hasta la madrugada y canta: "Arranca nomás cholito"

Al parecer la separación entre Christian Cueva y Pamela López ya no tiene marcha atrás pues las cámaras de Magaly TV La Firme captaron a la madre de familia pasándola lindo en una fiesta junto a sus amistades.

Hasta el momento la ex pareja viene viviendo cada uno por su lado ya que hace algunos días Christian Cueva fue a la casa de su todavía esposa para recoger a una de sus hijas y llevarla a celebrar anticipadamente su cumpleaños.

Pamela López se vacila hasta las últimas

Pamela López viene aprovechando cada oportunidad para salir y distraerse junto a sus amistades luego de hacerse público el sorpresivo comunicado de Christian Cueva donde anunciaba su separación de la madre de sus hijos.

En el reciente programa de Magaly TV La Firme, López fue vista bailando y cantando en el cumpleaños de la sobrina de Paolo Guerrero luego de festejar el onomástico de su engreída.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la intensidad con que cantaba algunas canciones aparentemente como una indirecta para el popular "Aladino".

Entre los temas que cantó a todo pulmón se encontraba '30 segundos' de la artista Marisol coreo a viva voz un extracto: "Vete de mi lado que te doy yo 30 segundos para que saques tus chivas", decía un extracto del popular tema.

A pesar de que por momentos se le veía pensativa no dudó en bailar con sus amistades muy alegre, al parecer para olvidar su mala suerte en el amor.

En otro video la ex de Cueva fue vista en otra discoteca de Barranco luciendo un escote sensual disfrutando nuevamente con otras amigas.

De acuerdo Magaly Medina, Pamela estaría tratando de llamar la atención de Christian asistiendo a fiestas seguidas y luciendo más sexy que nunca.

"Hasta que no vea el proceso de divorcio no le creo que quiera separarse de Cueva", dijo la conductora.

Y es que como se recuerda Pamela hace ya algunos meses aseguró que se separaría del padre de sus hijos tras confirmar que mantuvo una relación clandestina con Pamela Franco, sin embargo, decidió perdonarlo y tratar de salvar su matrimonio.

Christian Cueva borra las fotos con su esposa de sus redes sociales

Christian Cueva al parecer decidió ponerle punto final a su matrimonio con Pamela López sin posibilidad de una reconciliación y es que esto aparentemente ha quedado confirmado luego de que el popular 'Aladino' eliminara todo rastro de la madre de sus hijos en su cuenta oficial de Instagram.

Hasta hace algunos días Pamela y Christian mantenían sus redes sociales intactas con sus fotografías familiares sin embargo de un momento a otro Christian Cueva decidió borrar todas las fotos con Pamela López.

La ex parejita solía presumir sus viajes familiares y sus cenas románticas en sus cuentas de Instagram sin embargo ahora esos recuerdos solamente han quedado registrados en las redes de Pamela López quien hasta el momento mantiene su perfil intacto.

Se sabe que el pasado domingo 7 de julio Pamela celebró el cumpleaños de su hija sin la presencia del jugador dando a entender que su separación es definitiva.

Diversos usuarios han criticado a Pamela López y es que la madre de familia habría perdonado varias infidelidades del jugador a esto se le suma que al parecer el deportista no se habría rendido en reconquistar a Pamela Franco por lo que algunos cibernautas han criticado a López de no tener dignidad y no hacerse respetar como mujer.