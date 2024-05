¡Paren todo! Nicola Porcella no descarta tener una relación con Flavia Laos: "La quiero muchísimo"

Nicola Porcella y Flavia Laos han estado bastante tiempo juntos en México y es que la influencer acaba de llegar al país charro para probar suerte y evaluar si podría crecer con su carrera como cantante a las afueras del Perú.

Sin embargo, diversos medios han empezado a especular que existiría algo más que una amistad entre la parejita de modelo por lo que Nicola no dudó en responder a estos rumores que lo unen a la ex de Austin Palao.

¿Mas unidos que nunca?

Nicola Porcella y Flavia Laos se han mostrado inseparables en México, pues hace algunos días la modelo pisó tierra charra para probar suerte de la mano de su gran disque amigo Nicola con quien han creado contenido en sus redes.

Sin embargo, la pareja de amigos viene siendo vinculada sentimentalmente luego de que ambos fueran captados en un evento bastante cariñosos y con mucha confianza para ser solo amigos.

Nicola Porcella fue entrevistado y respondió sobre una presunta relación con Flavia quien se encuentra soltera hace ya casi un año tras finalizar su romance con Austin Palao.

"Es mi amiga siempre ha sido mi amiga...yo la verdad ahorita estoy enfocado en muchas cosas en el trabajo", dijo inicialmente Porcella.

Además, reveló que se encuentra apoyando a Flavia para abrir ese camino en México y poder contar con la misma suerte que tuvo él de ganarse el cariño de miles de mexicanos que ahora son sociales seguidores.

"Si vienes a México vas a tener que trabajar duro yo te voy a apoyar en lo que esté en mis manos pero tienes que trabajar muchísimo acá en México hay muchos Nicolas y Flavias", agregó.

Por otro lado, nuevamente fue cuestionado si considera en un futuro tener algún tipo de relación con Flavia Laos y si bien es cierto no lo descartó afirmó que consideraría tener una conversación previa con su expareja Austin Palao como símbolo de respeto ya que aparentemente ambos comparten una amistad.

"Si en algún momento pues no sé pasará algo obviamente yo lo llamaría y le diría pero la verdad yo lo veo bien lejano soy totalmente honesto ahorita no hay más que un tema de amistad", aclaró.

El reportero no dudó en cuestionar la actitud de Nicola en el evento en el que fue visto con Flavia y los coqueteos que surgieron aquella noche.

"Estaba jodiendola, estaba con ella siempre nos jodemos los dos nos molestamos pero de eso no va a pasar ella es muy amiga mía y la verdad le quiero muchísimo y siempre la molesto, yo le digo que ella se muere por mí", dijo entre risas.

Es así que el modelo y actor reveló que a pesar de que guarda una linda amistad con Flavia no descarta que en un futuro puedan intentar formar una relación pero hoy por hoy se encuentran enfocados en sus proyectos personales.

Recordemos que Nicola aseveró que de no encontrar el amor le gustaría tener otro hijo con su ex pareja y madre de su primer hijo Francesca Lazo.

Asimismo, Flavia Laos aseveró que no se encuentra buscando pareja ya que prefiere esforzarse en hacer crecer su carrera musical dejando el amor para segundo plano.

Nicola Porcella y Flavia Laos se juntan y prueban el caviar mexicano

Flavia Laos sorprendió a propios y extraños al publicar en sus redes que se encontraba con nada más y nada menos que Nicola Porcella, el novio de México a quien aprovechó en visitar para conocer un poco más de las costumbres charras.

Es por ello que Nicola no dudó en llevar a comer a la modelo escamoles, un plato típico y extravagante del país, cabe resaltar que es un platillo que solo es exclusivo para quienes cuentan con los medios suficientes para probarlos.

"Hoy Nicola me va hacer probar escamoles, me dijo que no googlee porque sino no lo voy a querer comer", dijo inicialmente Flavia y fue ahí donde Nicola añadió que se trata del caviar mexicano.





La degustación empezó por el propio Nicola quien acompañó los escamoles con una tortilla, palta, limón y un toque de picante.

Luego siguió el turno de Flavia quien siguió los pasos de Nicola pero omitió el picante, de inmediato probó el manjar y compartió su opinión sobre los escamoles.

"Si está rico pero ahora dime que es", dijo la influencer entre risas. Su sorpresa empezó cuando descubrió que el platillo que degustó se trataba de huevos de hormiga.

"Yo le pregunté al señor si era algo de hormigas y me dijo que no pero estábamos comiendo huevos de hormigas señores es un manjar mexicano y que de verdad está delicioso", finalizó la modelo.