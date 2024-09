Patricia Portocarrero recuerda su experiencia al borde de la muerte: "Casi 'la pelona' me viene a recoger"

La actriz Patricia Portocarrero sorprendió a todos al rememorar el delicado episodio de salud que vivió hace tres meses, cuando estuvo al borde de la muerte tras sufrir tres infartos. La popular actriz visitó el programa "Más Espectáculos" y, con su característico humor, recordó cómo enfrentó esta situación tan crítica.

Patricia Portocarrero, conocida por su papel en la serie Los Vílchez, se sinceró en "Más Espectáculos" sobre la difícil experiencia que vivió en julio de este año. A pesar de la gravedad del momento, la actriz relató lo sucedido de manera relajada, pero sin quitarle importancia a lo que realmente ocurrió.

"La verdad es que sí pasé un momento muy difícil, casi me voy, casi la pelona me viene a recoger, pero le dije que era un poquito más allá, que se retire, no era el momento. Pero gracias a Dios, todo bien" , contó Patricia entre risas, demostrando una vez más su capacidad para ver el lado positivo en situaciones complicadas.

En julio, Patricia compartió en sus redes sociales imágenes desde una clínica local, lo que encendió las alarmas de sus seguidores. Aunque en ese momento evitó dar detalles, luego reveló que había sufrido tres infartos cardíacos, lo que la llevó a permanecer cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La actriz confesó que no sabía la gravedad de su situación hasta después de recuperarse.

El toque de humor que la caracteriza. A pesar de la seriedad de su situación, Patricia no perdió su sentido del humor y hasta bromeó sobre la visita del sacerdote que le dio los santos óleos.

"Se me aparece un curita y me dice: 'Hija, vamos a rezar'. Me dio los santos óleos. Yo le dije: 'Padre, ¿qué le pasa? Retírese, con el aceite me voy a quemar en el infierno'", comentó, sacando risas a todos en el set de televisión de América Televisión.