Patricio Parodi trolea a Hugo García por romántico mensaje a Alessia ¿Será que sigue enamorado?

Hace unas semanas, Hugo García y Alessia Rovegno oficializaron el fin de su relación amorosa. Tras el cumpleaños de la modelo, el chico reality compartió un cariñoso mensaje y tras ser entrevistado, fue 'troleado' por su amigo Patricio Parodi.

En el programa de 'Amor y Fuego', Hugo García fue entrevistado por sus cámaras tras encontrarlo a la salida de una barbería. El equipo de reporteros llegó tras ver que el chico reality estaba en una transmisión en vivo en aquel lugar. Patricio Parodi se encontraba en vivo con su amigo y al ver que fue abordado por las cámaras no dudo en molestarlo.

"Ayayayay, mira, me agarraron, ya me agarraron ", mencionó Hugo. De inmediato, Patricio Parodi se acerca frente a la cámara y grita: "Oe, 'chato', ¡pregúntale! 'Chato', oye 'chato', ¡pregúntale!, ¡pregúntale! Oe, ¡pregúntale por el mensaje de Instagram!". Ante ello, García no duda en mutearlo: "Hey, ¿vamos a hablar? Espérate, lo voy a mutear, porque está molestando".

Según los reporteros del programa, esto habría dejado en evidencia que Hugo García estaría aún interesado en la modelo peruana. A pesar de haber sido captado con una chica en Tulum, su amigo Patricio Parodi podría saber sobre el corazón del chico reality. Ante ello, el popular 'Pato' solo atinó a molestarlo.

Finalmente, Hugo García afirmó que tiene una bonita relación con Alessia Rovegno tras el fin de su romance. Así mismo, comenta que no dudó en desearle un bonito cumpleaños en un cariño comentario en su foto, ya que la vio muy linda.

"Tenemos una súper relación, yo justo llegué a Lima y a la hora que entré a internet me salió su foto, salió súper linda y obviamente no tendría por qué no saludarla. No es que tengamos una conversación fluida porque estaría mintiéndote, pero hablamos de veces en cuando. Mientras Alessia esté feliz, yo voy a estar feliz, a mí me importa que este bien y si es feliz, es feliz y punto", expresó.