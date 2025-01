¿Olvidó a César BK? Gabriela Herrera confiesa que está ilusionada con extranjero: "Estoy feliz en el amor"

Gabriela Herrera confesó que ha comenzado el 2025 con pie derecho, ya que se encuentra ilusionada con un joven de nacionalidad extranjera. El último romance que tuvo la cantante fue con César BK, y su relación concluyó en buenos términos.

Gabriela Herrera estaría enamorada

La exparticipante de 'Combate' concedió una entrevista a un diario local y reveló que fue a pasar Año Nuevo soltera y, sin querer, conoció a alguien en Punta del Este, Uruguay. "Hay chicos muy guapos. Empecé el año de la mejor manera", declaró a Trome.

Gabriela descartó que tenga planes de mudarse al extranjero para vivir una aventura romántica, aunque resaltó que está evaluando volver a ver al galán que la conquistó al inicio del año.

Asimismo, la cantante destacó que sigue creyendo en el amor y que las malas experiencias que pudo haber tenido en el ámbito sentimental no tienen por qué afectar su futuro. "Él (nuevo galán) está feliz y eso es lo importante, el mal momento ya pasó", agregó.

Gabriela también fue consultada sobre los videos que hace su ex, César BK, y respecto a ello dijo que no está al pendiente de lo que haga, ya que se encuentra enfocada en su trabajo. Además, si no lo superan, no es problema suyo.

"Ja, ja, ja, la verdad, yo no sé, porque de hecho yo no veo cosas que a mí no me incumben. Estoy en mis cosas trabajando, y lo que haga o deje de hacer el resto, no me importa. Ya, si otros no superan, problema mío no es", indicó.

Finalmente, abrió la posibilidad de presentar próximamente a su galán. "Estoy feliz en el trabajo y en el amor. Tengo muchísimos planes, gracias a Dios todo está encaminado, ya se enterarán de a poquitos", concluyó.

Gabriela Herrera no quiere saber de César BK

Gabriela Herrera, la famosa bailarina y cantante, está disfrutando de su soltería después de su relación con el cantante César BK. Aunque su romance fue muy comentado en los medios, Gabriela asegura que no guarda rencores, pero tampoco sabe si podrán ser amigos en el futuro. En una reciente entrevista, compartió detalles de su proceso tras la ruptura.

Gabriela reveló que no ha tenido contacto con su ex después de la separación. De hecho, contó que cuando se han cruzado en algunos eventos, no se han saludado.

"Con él han sido cinco meses bonitos y el tiempo dirá si podemos ser amigos", expresó la bailarina. A pesar de todo, dejó claro que no está resentida ni dolida por lo sucedido. "Hubo cosas que sucedieron y creo que en la entrevista con Magaly Medina no supo manejarse, hay que tener agallas para sentarse ahí, yo estaba relajada porque no iba a chancar a nadie", agregó.

De esta forma, Gabriela Herrera, feliz y enfocada en su futuro, ha dejado atrás su relación con César BK. La cantante asegura que está en un buen momento tanto personal como profesionalmente, esperando que el amor continúe sorprendiéndola mientras sigue cosechando éxitos.