¡Polémica! Paco Bazán estaría evaluando enviar 'carta notarial' a Jefferson Farfán: "Lo quiero denunciar"

Paco Bazán volvió a generar polémica al anunciar que estaría evaluando enviarle una carta notarial a Jefferson Farfán. Según el conductor de ATV, quiere denunciar al '10 de la calle' por falsedad genérica. En esta nota te contamos todos los detalles.

La tarde de ayer se anunció que el conductor de 'El deportivo en otra cancha' será el nuevo invitado, junto a su amigo Eric Delgado, al podcast de Edson Dávila. la noticia generó controversial ya que hace una semanas el popular 'Giselo' tuvo sentado en su set a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

En el video promocional de la entrevista para el podcast 'Edson pa' que más', él también conductor de 'América Hoy' hizo un divertido comentario recordando la visita de la 'Foquita' y los destrozos que causó durante su asistencia.

Grande fue la sorpresa para todos cuando Paco Bazán afirmó que desea sumarse a la demanda contra el exfutbolista, al parecer porque no cumplió su promesa de invitarlo a su podcast. Sin embargo, todo parecía ser parte de una broma.

"Quiero sumarme a su carta notarial porque al señor que a usted a mencionado lo quiero también denunciar por falsedad genérica. No voy a firmar todavía, no he venido solo, he traído a mis testigos al que hizo el pacto....", dijo Paco entre risas.