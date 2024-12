¡Polémico! Acusan de apropiación cultural a diseñadora peruana: Esto es lo que se sabe del caso

Una gran polémica ha sacudido a la industria de la moda en Perú tras las declaraciones de la diseñadora Anis Samanez durante su participación en el evento Orígenes 2024, celebrado en Lima. La modista fue acusada de apropiación cultural tras relatar un intento fallido de colaborar con la comunidad shipibo-konibo, lo que desató una ola de críticas.

En su charla, la diseñadora peruana Anis Samanez compartió con el público su experiencia al intentar aprender sobre el arte kené, una de las tradiciones más importantes de los shipibo-konibo, un pueblo indígena amazónico.

Sin embargo, relató que los miembros de la comunidad rechazaron su propuesta, pidiendo dinero por compartir sus conocimientos.

"De frente me dijeron 'no', me querían cobrar, ni les cuento cuánto me querían cobrar", afirmó Samanez, quien también destacó que, a pesar de ser nacida en la costa, no se consideraba menos peruana que los shipibo-konibo: "Yo también soy peruana, que yo haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana que ellos".