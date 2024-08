¡Qué fuerte! Padre de Christian Cueva sabía de las agresiones a su esposa, según Pamela López

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, sorprendió al revelar que el entorno de Cueva, incluido su padre, estaba al tanto de las agresiones físicas y psicológicas que ella sufría a lo largo de los años. Esta confesión fue en medio de su denuncia pública por violencia física y psicológica.

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, dejó en shock a todos con sus recientes declaraciones en el programa "América Hoy". Este lunes 19 de agosto, la madre de los hijos de Cueva denunció públicamente que ha sido víctima de violencia física y psicológica por parte de Christian Cueva durante varios años.

Lo más sorprendente es que aseguró que el entorno del futbolista, incluido su padre, sabía de los maltratos pero no hicieron nada para detenerlos.

"He vivido muchos años de violencia familiar. Este año fui víctima de dos agresiones muy fuertes. Uno de esos episodios ocurrió cuando le reclamé por su infidelidad con Pamela Franco" , explicó.

Pamela compartió impactantes videos que muestran a Cueva agrediéndola físicamente en más de una ocasión. Uno de los más fuertes muestra cómo el futbolista la asfixia y le tapa la boca en un ascensor. Otro video revela cómo la golpea en la puerta de su edificio, dejándola tirada en el suelo llorando.

El papá de Christian Cueva sabía de los maltratos. Una de las revelaciones más impactantes de Pamela fue que el padre de Christian Cueva estaba al tanto de las agresiones. Según ella, no solo sabía lo que estaba sucediendo, sino que también intentó disuadirla de denunciar a su hijo.

"Sí sabían de su entorno familiar. Un familiar cercano de Cueva me buscó cuando estaba a punto de denunciar en Trujillo, al día siguiente del día que sucedieron los hechos, me citó insistentemente en la casa de mi mejor amiga, Claudia, diciéndome que no denuncie", aseguró Pamela, añadiendo que esto ocurrió justo después de una de las agresiones en Trujillo.