¿Qué pasó? Ale Venturo es captada en confianzas con jugador y no es Rodrigo Cuba (FOTOS)

En el programa de espectáculos de "Amor y Fuego" se difundieron unas imágenes de lo que fue la salida de Rodrigo Cuba y Ale Venturo junto a su círculo cercano de amigos, sin embargo, llamó la atención un peculiar detalle entre la rubia empresaria y el jugador de fútbol Joazhiño Arroé.

La parejita decidió darse una escapada junto a sus amigos el mismo día en el que se casaba Melissa Paredes y Anthony Aranda, una de las bodas más críticas hasta el momento por Chollywood.

Mientras que Melissa Paredes y Anthony Aranda se daban el 'Sí', Rodrigo Cuba y Ale Venturo se vacilaban de lo lindo con sus amigos más cercanos y es que la parejita últimamente ha dado señales de que su relación se encuentra más fuerte y estable que nunca.

Sin embargo, entre su círculo de amigos íntimos se encontraba Joazhiño Arroé, al parecer, amigo de confianzas de Ale Venturo y Rodrigo Cuba pero eso no fue lo que llamó la atención.

Pues en las imágenes difundidas por el programa de espectáculos se puede apreciar cómo el jugador abraza del cuello a Ale Venturo , la rubia sin rastros de incomodidad recibe la muestra de cariño sin problema alguno.

Ale Venturo se abraza con conocido futbolista

Durante la emisión del informe el reportero de "Amor y Fuego" deslizó la posibilidad de que exista algo más entre ambos y es que las muestras de cariño fueron muy evidentes.

A pesar de que en la nota no se confirmó que exista algún tipo de romance entre la pareja de amigos, no dudaron en advertir a Rodrigo Cuba ya que se encuentra familiarizado con situaciones similares.

"Que quede claro que no insinuamos nada porque este abrazo es obvio que es de amistad, pero igualito 'Gatito', siempre hay que estar mosca y no distraído, ya tú sabes por qué, ¿no?" , fue el mensaje de 'advertencia' del hombre de prensa hacia Cuba tras el abrazo público entre Ale y Joazhiño.

Cabe mencionar que la parejita no ha dado señales de estar pasando por alguna crisis, por el contrario, se han visto mucho más unidos mediante sus redes sociales y es Rodrigo quien se encarga de presumir el amor hacia su rubia y madre de su hija menor.

Melissa Paredes y Anthony Aranda se dieron el "sí, acepto" en una ceremonia íntima en Pachacamac. Mientras tanto, Rodrigo Cuba, también conocido como el 'Gato', optó por pasar la noche en una discoteca de Miraflores con Ale Venturo y algunos amigos cercanos.

La cámara de "Amor y Fuego" capturó a la pareja saliendo del lugar, y aunque Ale parecía estar disfrutando de la velada, Rodrigo mostraba una actitud algo desanimada. El programa aprovechó el momento para preguntarle al futbolista por el gran día de su exesposa, pero él prefirió no comentar.

Un reportero del programa de espectáculos lo interceptó en plena calle para preguntarle sobre la boda de Melissa Paredes.

Rodrigo Cuba, visiblemente incómodo con la situación, respondió brevemente: "No tengo nada que decir. Creo que ya les dije, no tengo nada que decirle". Con esta respuesta, dejó claro que no quería involucrarse en el asunto ni dar su opinión sobre el matrimonio de Melissa.