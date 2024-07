¿Qué pasó? Giacomo Bocchio le hizo pasar roche a Diana Sánchez en 'El Gran Chef famosos'

El jurado de "El Gran Chef famosos" al parecer no le ha dado pie a la modelo Diana Sánchez para que siquiera intente coquetearlo por lo que esta vez Giacomo Bocchio no dudó en chotearla fiel a su estilo.

Cómo se sabe esta novena temporada tiene personajes bastante conocidos el espectáculo siendo uno de ellos Diana Sánchez quien tuvo que regresar de los Estados Unidos para ser parte de esta nueva edición.

En el último programa de "El Gran Chef famosos" este 29 de julio una situación bastante polémica se desarrolló durante el programa y es que Diana Sánchez terminó recibiendo un tremendo desplante del jurado Giacomo Bocchio.

Todo se inició cuando Giacomo tenía una conversación con una de las concursantes, Vanessa Terkes, y es que la modelo le empezó a comentar al jurado los diversos platos que ha estado practicando para que le vaya bien en la competencia.

"He preparado ceviche, huancaína, he preparado ocopa, he preparado lomo saltado, he preparado anticuchos, picarones", dijo Terkes.