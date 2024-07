¿Qué pasó? Leslie Shaw protagoniza tenso momento con Giacomo Bocchio y le hace advertencia

Esta novena temporada del programa de cocina 'El Gran Chef famosos: la Academia' está que saca chispas y es que esta vez el jurado Giacomo Bocchio protagonizó un tenso momento con Leslie Shaw al parecer porque no le gusto su actitud cuando le dio una recomendación.

Hasta el momento la artista solo ha recibido críticas en cada uno de sus platillos debido a continuos errores que viene cometiendo y que el jurado ya se la he hecho saber para que pueda mejorar.

Durante el último programa de cocina las cosas se complicaron para Leslie Shaw quien viene aprendiendo a cocinar de a pocos y es que la artista a pesar de que tiene conocimientos que de cierta manera la ayudan a defenderse le falta mucho por perfeccionar sus platillos y sean de agrado del jurado.

Sin embargo, Giacomo Bocchio al parecer ya la tiene entre ceja y ceja y es que el chef se acercó a la estación de Shaw quien se encontraba preparando un pan con sangrecita, sin embargo, el desorden fue lo que le llamó la atención y fue ahí cuando le pidió a la cantante más orden para preparar los platos.

El fastidio llegó cuando Leslie lejos de aceptar su error solo atinó a decir "La vida es así", fie la su estilo y despreocupada, características que definen a la cantante que ya en varias polémicas se ha metido por su forma de ser tan directa.

Al parecer esta respuesta sarcástica molestó a Giacomo quien no dudó en mandarle su chiquita por no tomarse en serio las recomendaciones de los jurados.

Al parecer la cocina es un punto débil de la cantante quien desafortunadamente pasó a noche de eliminación junto a Israel Dreyfus, Phillip Chu Joy y Matilde León, dos de ellos lograrán pasar a la siguiente ronda por lo que tendrán que competir por ser el mejor en el siguiente programa.

Usuarios se han mostrado bastante disconformes con la actitud y entrega de Leslie Shaw y es que según ellos la artista no está poniendo de su parte para quedarse en competencia.

"Ninguna participante me había caído tan mal como Lesly, irrespetuosa con el jurado", "Masías nunca tuvo más razón que hoy "Que haces acá"? Es lo mismo que todos creo yo nos preguntamos", "Que pena que Leslie no sepa tomarse en serio está competencia", "Leslie hizo mal en estar en este programa" , fueron algunos de los comentarios.

Artistas de renombre como Yahaira Plasencia, Son Tentación, entre otros, fueron invitados a la gala, donde varios estaban nominados. Sin embargo, ninguno ganó en las categorías en las que competían. Este resultado no pasó desapercibido para Leslie Shaw, quien criticó a sus colegas por su desempeño y presentación en el evento.

"Yo gané mi premio y no pagué. Ellos han pagado y ni siquiera les han dado un premio. Oye, qué vergüenza ajena dan. Si ya están invirtiendo (para asistir), deberían invertir en su ropa o ¿ya se quedaron sin presupuesto? No, qué roche, nos hacen quedar mal. Para eso mejor se hubieran quedado en su casa. No me gustó nadie, nadie se salva", expresó a Trome, criticando duramente la apariencia y la falta de premios de sus compatriotas.