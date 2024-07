Israel Dreyfus y Javier Masías comparten un vínculo familiar y sorprenden a televidentes

En el primer programa de la novena temporada de 'El Gran Chef famosos' se dio a conocer una inesperada noticia que dejó a todos con la boca abierta y es que al parecer Israel Dreyfus y el jurado Javier Masías no son dos extraños ya que en anteriores ocasiones se han visto.

Y es que según el estricto jurado del programa confesó que el modelo ha estado presente en diversas reuniones familiares debido al vínculo que comparten.

Este martes 23 de julio sería inicio de famosos el cual ha convocado a personajes bastante queridos y entrañables de la televisión.

Sin embargo, antes de empezar los desafíos culinarios el periodista gastronómico Javier Masías dejó a más de uno con la boca abierta al revelar que ya había visto a Israel Dreyfus en diversas oportunidades.

El jurado confesó que comparten un vínculo sanguíneo que ha provocado que ambos se vean las caras en eventos familiares en el pasado e incluso recalcó que solo se han visto en velorios.

Se sabe que Israel Dreyfus y Javier Masías son primos de segundo grado, pese a ello el jurado de 'El Gran Chef famosos' recalcó que no tienen una relación cercana y que solamente se ven esporádicamente.

El ex integrante del reality recordado como 'Combate' confirmó ser pariente lejano de Javier e incluso bromeó con el hecho de tener un parecido físico con el jurado en la cocina.

Diversos usuarios se tomaron con bastante humor la noticia del vínculo familiar que comparten ambos e incluso se atrevieron a bromear en redes sociales con su parecido físico y en su forma de ser.

El pasado 10 de junio el programa de "El Gran Chef famosos" estuvo lleno de emociones sentimientos encontrados e incluso de lágrimas tras la eliminación del querido Julinho que no logró superar el reto de cocina por lo que debió ser despedido de la competencia.

El conductor José Peláez fue que anunció la eliminación del futbolista quién no dudó en agradecer a todos por el caluroso recibimiento que sintió de parte de la producción y de sus compañeros.

"Quiero agradecer a Giacomo por el cariño, lo mismo con Nelly y Javier, aprendí mucho con ustedes. Gracias a Peláez, la gente de producción, a los camarógrafos y a los concursantes. Quiero agradecer de verdad porque llegué a un lugar donde me sentía cómodo, donde me sentía feliz. Obvio que no quería ser eliminado, me gustaría seguir, pero este es un programa de comida y siempre merece ganar el mejor", declaró Julinho visiblemente emocionado.