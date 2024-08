¿Qué pasó? Natalia Salas preocupa a sus fans tras realizarse un descarte de cáncer

La reconocida actriz Natalia Salas ha hecho una publicación recientemente en sus redes sociales que ha alertado a sus fieles seguidores quienes siguen de cerca su trayectoria y su vida personal.

Cómo se sabe la artista logró vencer al cáncer de mama que amenazó su vida pese a ello gracias a una rápida intervención y el apoyo de su familia logró tener otra oportunidad para disfrutar de los suyos.

Hace ya aproximadamente más de un año Natalia Salas publicó en sus redes sociales que finalmente había vencido el cáncer de mama del cual fue diagnosticada gracias a un chequeo que se hizo la rutina.

La actriz sorprendió en sus redes al registrar el proceso de su enfermedad empezando por el corte de cabello al cual se sumó su esposo Sergio Coloma su principal soporte en todo el tiempo que estuvo delicada de salud.

Sin embargo, ahora vuelve a ser motivo de preocupación debido a que la actriz compartió en sus historias estar nuevamente en la clínica avivando los rumores que tal vez había recaído en la enfermedad.

Natalia recalcó que se encuentra totalmente bien de salud más allá de los efectos de la menopausia que viene atravesando propios de los efectos secundarios que tuvo que afrontar debido a la enfermedad.

"Estoy súper bien me he estado haciendo todos mis análisis anuales sobre los chequeos que tengo que hacerme para saber que todo marcha bien" , dijo en el video de sus historias de Instagram.

Asimismo, la artista afirmó que nunca se fía y siempre se hacen sus descartes anuales ya que según la experiencia de una mujer con quien logró toparse le confesó que el cáncer puede volver en el en el momento menos pensado.

"Las chicas que me hicieron la tomografía me hicieron reír la pasé increíble, y conocí a una señora que me dijo que había pasado por un cáncer de mama hace 20 años que se chequeaba siempre pero hubo un año que no se chequeó y le apareció otra vez", dijo Salas.