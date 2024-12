Raphael fue dado de alta tras recibir diagnóstico de linfoma cerebral: Así fue su salida del hospital

El cantante Raphael fue dado de alta este viernes 27 de diciembre por la mañana, según confirmaron diversos medios internacionales. La noticia llega tras conocerse que padece un linfoma cerebral primario. El artista ha iniciado su tratamiento y presentó una notable mejoría, según el parte médico difundido.

Raphael salió del Hospital Doce de Octubre en un coche, ocupando el asiento del copiloto. Vestía un sombrero tipo cordobés color camel y ropa abrigadora, mostrando una actitud positiva. Su hijo Jacobo aseguró a la prensa que su padre "se encuentra muy bien", aunque evitaron mayor interacción con los medios.

El diagnóstico médico reveló la presencia de dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo, los cuales explican los síntomas neurológicos recientes. El ingreso del cantante se produjo tras un accidente cerebrovascular mientras grababa el programa La Revuelta.

La noticia del alta hospitalaria generó una gran expectativa entre sus seguidores y medios de comunicación ya que se trata de un ícono de la música española, que continuará su recuperación en casa, acompañado de su familia y bajo estricta supervisión médica. Su hijo pidió respeto para garantizar tranquilidad en esta etapa del proceso de recuperación.

El accidente cardiovascular que sufrió el famoso cantante Raphael preocupó a sus fanáticos, así como también a sus colegas artísticos. El músico Julio Iglesias envió un sentido mensaje para su amigo y colega, deseándole una pronta recuperación y animándolo a ser fuerte.

El intérprete de 'Me olvidé de vivir' utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un tierno mensaje donde elogia el talento de su compañero y lo anima a luchar por recuperarse, aduciendo que esta es sólo una batalla más que logrará ganar.

"Querido Raphael, has estado en muchas guerras y todas las has ganado, gracias a Dios.

Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que te ha pasado en la vida. Un campeón de tu categoría, un campeón tan grande, puede con todo", escribió al inicio.