¿Reconciliación en camino? Shakira y Piqué estarían mejor que nunca tras meses de su separación

A pocos días del inicio de "Las mujeres ya no lloran World Tour", la gira que marcará el regreso de Shakira a los escenarios, ha surgido una noticia inesperada sobre su relación con Gerard Piqué. Según fuentes cercanas, la cantante colombiana habría restablecido una comunicación fluida con su expareja, lo que ha llamado la atención de sus seguidores y de la prensa internacional.

En una reciente entrevista con el programa "Amor y Fuego", el periodista español Jordi Martin reveló que Shakira y Piqué han retomado una relación más cordial. El acercamiento se habría dado luego de que la artista contactara al exfutbolista para coordinar asuntos relacionados con sus hijos, Sasha y Milán.

"Piqué recibe una llamada de Shakira donde le dice que tiene que volver a Miami a cuidar a sus hijos porque iba a iniciar el tour. Piqué recibe la llamada con muchísimo entusiasmo y no se lo piensa dos veces, se va a Miami dejando a Clara Chía" , contó el periodista.

Además, Martin confirmó que Piqué ha decidido mudarse temporalmente a la ciudad donde residen sus hijos para hacerse cargo de ellos mientras la cantante está de gira. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez la comunicación entre ambos se da directamente, sin intermediarios ni abogados.

"Me dicen que Piqué y Shakira hablan directamente entre ellos, no hay intermediarios, no hay abogados. La comunicación es buena", agregó el periodista.