Reimond Manco confiesa que su retiro del fútbol está cerca tras sumarse a EGCF: "Tengo que ser sincero"

El exfutbolista Reimond Manco ha vuelto a dar de qué hablar, pero esta vez no por el balón, sino por su talento en la cocina. El exjugador de la selección peruana se ha sumado a "El Gran Chef Famosos: Extremo", donde demostrará sus habilidades culinarias. Además, reveló detalles sobre su futuro en el fútbol y dejó claro que su retiro está muy cerca.

El programa de cocina estrena su nueva temporada este martes 11 de marzo, y uno de los participantes más comentados es Reimond Manco, quien ha decidido cambiar los botines por el mandil.

En una reciente entrevista, el exfutbolista contó que aceptó el reto por sus hijos, quienes lo motivaron a participar y llegar hasta la final.

"Yo he venido por la olla porque mis hijos me han dicho: 'Pa, tienes que llegar a la final'. No hay motivación más grande que eso" , expresó emocionado.

Aunque admitió que no es un experto en la cocina, aseguró que tiene buena técnica y rapidez, lo que podría convertirlo en un fuerte competidor.

"No soy un experto, pero sé una que otra cosa. Como he sido deportista, me desenvuelvo muy rápido y aprendo rápido" , comentó.

Sobre sus rivales en la competencia, mencionó que todos tienen fortalezas distintas, pero destacó a Tula Rodríguez como la más completa en la cocina.

¿Se retira del fútbol? Reimond Manco lo aclara. Durante la entrevista, Manco también habló sobre su futuro en el fútbol y reveló que su retiro está cada vez más cerca.

"Tengo que ser sincero, estoy más cerca del retiro que de volver", confesó. Incluso, comentó que recibió una oferta de Juan Pablo II para volver a jugar, pero no se llegó a un acuerdo. A pesar de esto, Manco no ha hecho oficial su retiro, pues considera que aún debe tomar la decisión con calma. "No he anunciado mi retiro porque todavía no me he sentado, con cabeza fría, a decir 'ya no quiero más'. Por ahora estoy alejado, estoy dedicado a lo mío y me va bien", explicó.