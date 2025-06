Roberto Guizasola aparece juergueando en pollada de Puente Piedra: "Perreando en la calle"

Como se conoce, Roberto Guizasola es un jugador de fútbol retirado que es un amigo muy cercano a Jefferson Farfán y hace unos meses, estuvo involucrado en un escándalo por ser infiel a su esposa con una joven, quien lo denunció por agresión. Ahora, el 'galáctico' apareció en una fiesta de barrio aparentemente pasado de copas.

Según reveló Magaly Medina en su programa de TV, el exfutbolista Roberto Guizasola estuvo el último domingo 2 de junio en una calle de Puente Piedra. La conductora de espectáculos comentó sobre la situación del pelotero en aquel barrio donde se celebró una pollada hasta altas horas de la noche.

Así mismo, comentó que es normal que jugadores de fútbol asisten a varias juerga mientras juegan y después de que se retiran, continúan mucho más con sus salidas. Aunque cuestionó que 'Cucurucho' sea presentado como un ejemplo en sus redes sociales, pero tiene otras actitudes fuera.

Lo que llamó la atención de la 'urraca' es que fue la señora Rosa Lara quien grabó a Roberto Guizasola bailando en la pollada. Como se recuerda, esta persona fue la intermediaria entre el exfutbolista con la joven influencer 'GordiBuena' que tuvo un amorío con el 'Cucurucho' y quería denunciarlo.

"¿Quién sube estos videos? Es Rosa Lara, una persona muy amiga de él que dijo que no era cercana. Esta señora se metió a interceder para que 'La GordiBuena' no denunciara, no hablara, no diera entrevistas y decía 'yo solo quiero lo mejor para ella', ella era muy cercana de Guizasola", expresó la periodista.