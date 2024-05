Rodrigo Cuba conmueve en redes con fotografía: "El mejor regalo de cumpleaños"

Rodrigo Cuba se encuentra más feliz que nunca a varios meses de haberse alejado de los escándalos con su expareja Melissa Paredes, el jugador se mantiene enfocado en su familia y en su carrera deportiva.

Es así que el deportista no dudó en registrar en redes sociales la celebración por su cumpleaños conmoviendo a seguidores quienes ven en Rodrigo un ejemplo a seguir por su amor incondicional a su pareja Ale Venturo e hijas.

Se derrite de amor

Rodrigo Cuba acaba de celebrar su cumpleaños, sin embargo, lejos de ir a una discoteca a festejar decidió pasarlo en familia y no dudó en registrarlo en sus redes sociales.

El exesposo de Melissa Paredes apagó una velita más rodeado del amor de los suyo por lo que les dedicó unas palabras en sus redes junto a emotivas fotografías familiares.

"Mi mejor regalo de cumpleaños", escribió el deportista en donde se dejaba ver al lado de su hija Mía, su hija Aria, su pareja Ale Venturo y al medio la pequeña 'Neverita' demostrando que son una familia muy unida.

De igual manera Ale no se quedó atrás y le dedicó unas palabras al amor de su hija y padre de su hija menor: "Feliz cumple mi amorrr! 💖🐱 te amamos con el alma nuestro tauro favorito", escribió la empresaria.

De inmediato la respuesta de Cuba no se hizo esperar: "Te amo demasiado bebé", agregó el futbolista orgullos de tener una familia que lo ama y lo admira.

Diversos usuarios no dudaron en comentar con mensajes positivos al jugador y de recomendarle cuidar mucho a su familia ya que se ve que Ale Venturo se encuentra perdidamente enamorada de Rodrigo.

"Que hermoso me encanta como ellos son tan felices sin aparentar tanto", "El gato con Ale puede ser él realmente, jamás lo he visto así, ella saca lo mejor de él", "tu sí encajas perfecto 👌 auténtica y natural", "Eres muy afortunado al tener a tu lado una mujer como Ale", "Se feliz gato, Dios ha sido bueno contigo mandándote a Ale", fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento Ale y Rodrigo se lucen felices en redes sociales sin evidenciar algún tipo de crisis y es que al parecer vienen pasando su mejor momento enfocados en su familia y en nutrir su amor con detalles.

Rodrigo Cuba expone los maltratos de Miguel Ángel Russo contra jugadores de Alianza Lima

Pocas veces se ve que un entrenador de renombre acepte dirigir en el fútbol peruano. Esta "hazaña" la logró Alianza Lima el 2019, cuando contrataron a Miguel Ángel Russo para que sea el nuevo DT íntimo, buscando realizar una buena Copa Libertadores y ganar la Liga 1.

Sin embargo, nada de esto pasó y lo que era un secreto a voces, Rodrigo Cuba lo terminó por confesar. Tras la salida del entrenador del conjunto íntimo, las principales especulaciones cayeron en la mala relación que habría tenido con los jugadores, lo cual fue confirmado por el ex de Melissa Paredes.

"Al inicio él se estaba medio adaptando y nosotros medio que entendíamos la forma en la que reaccionaba, pero luego llegó un momento en que Russo estaba harto del medio y empezó a tirar unas bombas... unas bombazas", comentó en entrevista con Cojo y Manco.

El exjugador blanquiazul recordó perfectamente una ocasión en la cual Miguel Ángel Russo "explotó" contra los jugadores blanquiazules. Según lo revelado por el "Gato", el paisano de Ricardo Gareca tildó de "mier**" y "buenos para nada" a los blanquiazules, actitud que sorprendió a más de uno.

"Me acuerdo de que estábamos haciendo ejercicios de salidas (de balón) y un jugador, que no voy a decir el nombre, quiso tirar una rabona, el pase era para mí y salió mal. Russo paró todo y dijo: 'Ustedes que están haciendo, ¿ustedes creen que son buenos? ¡No son buenos, son una mier**! ¿Qué están haciendo? No le han ganado a nadie'", afirmó.