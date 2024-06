Rodrigo Cuba revela sus planes de boda con Ale Venturo: "Nosotros vamos con calma"

Rodrigo Cuba sorprendió a propios y extraños al revelar detalles de sus planes de matrimonio con Ale Venturo y es que el ex de Melissa Paredes al parecer no quiere seguir los pasos de la madre de su hija quien dentro de poco pisará el altar junto a Anthony Aranda.

El jugador mantiene una estable relación con la empresaria Alexandra Venturo con quien ya tiene una hija que presume cada vez que pueden sus redes sociales.

¿Se corre del matri?

Rodrigo Cuba recientemente ha brindado una entrevista para el programa de 'América hoy' donde ha revelado detalles sobre sus planes a futuro con su pareja Ale venturo con quien convive y con quien ya formó una hermosa familia con sus hijas.

Cabe resaltar que su expareja Melissa Paredes decidió dar el siguiente paso en su relación con el bailarín Anthony Aranda por lo que dentro de poco se casarán para sellar su amor de una vez por todas.

Es por ello que el jugador fue cuestionado si está pensando seguir el camino de su ex esposa a lo que el popular "Gato" respondió muy fiel a su estilo.

Entrevista a Rodrigo Cuba

"Todavía no, la verdad sería mentirte, nosotros estamos avanzando paso a paso sin apresurarnos disfrutando de nuestra familia", dijo inicialmente el pelotero descartando un matrimonio por el momento.

Incluso Rodrigo recalcó que para ellos es prioridad afianzar su relación como pareja para después ya optar por el siguiente nivel.

"Las cosas se deben ir consolidando como relación y creo que es un objetivo que nos hemos trazado, ir con calma", agregó Cuba.

Por otro lado, el ex de Melissa le restó importancia al matrimonio dejando entrever que lo que debe prevalecer es el matrimonio la lealtad, el respeto, y la admiración por la otra persona y el matrimonio no asegura la felicidad.

"Yo creo que al final el matrimonio termina siendo un papel", aseguró Rodrigo recalcando qué seguirá su proceso a su ritmo junto a la rubia a quien presume cada vez que pueden sus redes sociales.

No se sabe si sus declaraciones fueron una indirecta para su ex pareja quien dentro de poco se casará con Anthony Aranda pese a la críticas se continúa recibiendo la modelo ha recalcado qué se enfocará en su felicidad y no en la opinión de terceras personas.

Rodrigo Cuba presume relación de su hija Mía con Ale Venturo

Rodrigo Cuba no deja de presumir a la hermosa familia que ha logrado formar y construir poco a poco con la empresaria Ale Venturo, ambos comparten mediante su Instagram anécdotas que viven como familia.

Sin embargo, el día de ayer el jugador compartió una emotiva fotografía de la relación que tiene su hija mayor Mía con Ale, cabe resaltar que Mía es fruto del matrimonio que tuvo el pelotero con Melissa Paredes.

Pese a ello, Ale nunca ha dejando entrever que existan diferencias con las pequeñas y ha demostrado en varias ocasionas amarlas a las 3 con la misma intensidad.

Esto quedó confirmado en la instantánea que compartió el conocido 'Gato' en donde se ve a Mía abrazando eufóricamente a Ale confirmando que ambas tienen una muy buena química.

Rodrigo Cuba presume relación de Ale con su hija

El pelotero también comparte con sus seguidores los avances que tiene su última hija con Ale, la pequeña Aria quien ya camina por su propia cuenta y nunca faltan sus travesuras al lado de sus hermanas.

Hasta el momento Rodrigo y Ale mantienen en pie una familia en la que ha prevalecido el amor, respeto y admiración dejando atrás las diferencias y problemas que pudieron surgir en el camino.