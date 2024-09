Romina Gachoy revela que futbolistas de la selección peruana le envían mensajes: "Es muy fan mío"

Romina Gachoy reveló en el programa 'América Hoy' que recibió mensajes de tres futbolistas de la selección peruana a través de sus redes sociales y que, además, algunos de ellos estarían suscritos a su cuenta de OnlyFans. Esto ocurre luego de que Jean Paul Santa María diera detalles al respecto en el mismo programa.

Cabe resaltar que el cantante de cumbia describió a dichos peloteros como 'intergalácticos', lo cual llamó la atención de los conductores de América Hoy. Conoce más detalles de lo que dijo Romina Gachoy en la siguiente nota.

La pareja de Jean Paul Santa María, Romina Gachoy, asistió al programa de Ethel Pozo la mañana del 18 de septiembre y admitió recibir mensajes privados de varios futbolistas, tanto peruanos como internacionales, como había mencionado su esposo.

No obstante, Gachoy aprovechó para desmentir categóricamente que Jefferson Farfán fuera uno de esos futbolistas, a quien su pareja describió como "intergaláctico". Cuando la conductora Brunella Horna le preguntó directamente si la popular 'Foquita' le había enviado mensajes, ella lo negó por completo.

"Jefferson no es de esa lista, pero sí hay de su nivel y más, porque hay futbolistas de otros países. Pobre Jefferson realmente, no" , señaló Romina Gachoy ante la sorpresa de los conductores.

Aún así, la modelo uruguaya aseguró que hay otros futbolistas que pertenecen a la selección peruana que sí le escriben. Incluso, detalló que estarían suscritos a su cuenta de OnlyFans, lo cual despertó la curiosidad de los conductores del programa magazine.

La modelo uruguaya Romina Gachoy sorprendió a todos con otra revelación, pues detalló que un futbolista es un gran admirador suyo. Incluso, contó que dicho pelotero le pidió una foto cuando se encontraron en un aeropuerto de Perú.

"Había uno que me enteré que era bien fan, una vez me pidió una foto en el aeropuerto. También es morenito como Farfán, no me acuerdo (su nombre), no lo voy a mencionar. Me pidió una foto e incluso la puso en su perfil", detalló Romina Gachoy.