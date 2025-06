Rosángela Espinoza asegura que el matrimonio de Alejandra y Said fue un circo: "Ella sabe a quienes invitó a su boda"

Rosángela Espinoza volvió a encender la polémica en el set de 'Esto es Guerra' con sus filosos comentarios que, una vez más, incomodaron a varios de sus compañeros. Esta vez, la modelo se burló del reciente matrimonio entre Alejandra Baigorria y Said Palao, lo que generó respuestas inmediatas de la pareja.

Durante una secuencia del programa, Rosángela fue consultada sobre si le gustaría casarse, a lo que respondió con humor que el reciente enlace entre Alejandra y Said le dio esperanzas. Sin embargo, al momento de comparar cómo sería su boda, soltó una frase que no pasó desapercibida.

"Que el mío no sería un circo. Ella sabe a quienes invitó a su boda". Ante esto, Said se dirigió a Rosángela y le pidió que evite hacer ese tipo de bromas: "Innecesarios esos comentarios. A ver, aparte, si hubiera sido un circo estuvieras tú presente de todas maneras".

Por su parte, Alejandra Baigorria también salió al frente para defender su matrimonio y aclarar que lo sucedido durante la celebración no fue su responsabilidad.

En 'EEG', Rosángela Espinoza se quedó sorprendida luego de que Fabio Agostini le robara un 'piquito', pero lo que llamó más la atención es que después la joven expresó que estaría viendo al español con otros ojos a comparación a otros años, ya que estaría dentro de su tipo de hombre perfecto.

"Está guapo con esos rulitos, pero no sé (¿Es tu tipo de hombre?) Sí, exacto con pelo en el pecho, zapatón, así, pero el tema es ver si tiene tema de conversación, aunque yo creo que si. Puedo sonreír con él muchas veces, pero a veces es un poco tosquito, vamos a ver. En la pantalla puede ser una cosa, pero atrás es otra" , expresó.

Después, el español también comentó que le tiene mucho cariño a la joven influencer, a quien conoce hace muchos años. Ante la insistencia, Rosángela no deja su postura negando cualquier beso con el español. Incluso, afirma que cuando finalmente lo bese de verdad, Agostini no podrá olvidarlo y recién logrará afirmar que la besó con toda seguridad ante el público.

"Voy a imaginar que nos hemos besado. La verdad, por esta no, nada. Es más un día lo voy a besar para que vean y diga con gusto que te he besado. Voy a cumplir eso, ese sueño que todavía no es realidad, lo voy a besar que nunca se va olvidar en su vida", señaló.