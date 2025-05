Rosángela Espinozarevela que perdió una fuerte cantidad de dinero en Kick: "No es fácil, no engañen a la gente"

Tras varios meses lejos de las pantallas, Rosángela Espinoza volvió con fuerza al set de 'Esto es Guerra' y no pasó desapercibida. En medio de su regreso, la popular 'chica selfie' compartió una confesión que sorprendió a sus seguidores: su incursión en la plataforma de streaming Kick le dejó más pérdidas que ganancias, revelando que perdió una fuerte suma de dinero.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Rosángela confesó que invirtió cerca de 10 mil dólares en equipos profesionales con la intención de posicionarse como streamer en Kick. Sin embargo, los resultados no fueron los que esperaba.

"Invertí casi 10 mil dólares en equipos, en cámaras y micrófonos. Pero gracias a dios esos equipos ahora me van a servir para asesorías (risas). Así que no se confundan, estudien, estudien por favor y lean. No es fácil. Ustedes dicen: 'entren, entren', pero tampoco es engañar a la gente. Más fácil es hacer dinero en tiktok al hacer tus batallitas que en esa plataforma de kick, y es cierto", señaló la modelo de 35 años en sus redes sociales.