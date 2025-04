¡Rumbo al altar! Alejandra Baigorria y Said Palao a pocos días de casarse: "No puedo creerlo"

Alejandra Baigorria y Said Palao cuentan los días para su esperada boda. Alejandra está emocionada y Said ya ensaya el vals con su mami. ¡Todo va quedando listo para el gran día!

Alejandra Baigorria no puede más con la emoción. A solo días de casarse con Said Palao, la rubia compartió en sus redes cómo arranca su semana más importante.

"Y así empieza mi última semana, cinco días de la boda. No puedo creerlo... Y miren lo que recibo. Mi hermano Sergio, lo máximo, me engríe, un cafecito hecho. Y a empezar una semana loquísima. Llena de estrés, pero de emoción" , contó en Instagram.

Este sábado 26 de abril, Alejandra y Said se darán el tan esperado "sí, acepto", y no pueden estar más felices.

Hace unos días, la pareja estuvo en el programa de la Chola Chabuca y se mostraron más enamorados que nunca. Said conmovió con sus palabras al hablar del amor que siente por Alejandra.

"Conociéndola, amándola, creciendo como persona, como pareja, me di cuenta que era la persona con la que yo me quería casar y me hice parte de su sueño, y se convirtió en nuestro sueño" , expresó Said.

Alejandra también confesó por qué eligió casarse con él. Explicó que ella cree que Said es el indicado porque le da libertad, no hay celos ni toxicidad.

"Yo pude haberme casado antes, tuve un anillo de compromiso, pero no lo hice. ¿Por qué sentí que Said era el indicado? Porque él me deja ser, me deja irme de viaje, no hay celos, no hay toxicidad, sobre todo, hay respeto", comentó Alejandra.