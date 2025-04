Said Palao hace importante promesa a Alejandra Baigorria tras su boda: "Gracias por elegirme"

Said Palao ha enternecido a sus seguidores al compartir su felicidad en redes sociales, demostrando que está más enamorado que nunca de Alejandra Baigorria. La pareja se encuentra actualmente en Turquía, disfrutando de su romántica luna de miel tras haber celebrado su boda el pasado sábado 26 de abril.

El popular 'samurái' publicó una galería de fotos en Instagram, donde aparece junto a su esposa en diversos momentos de la ceremonia. Las imágenes muestran desde el ingreso triunfal de Alejandra a la iglesia hasta escenas del brindis y el baile, reflejando el amor y la emoción vividos durante su gran día.

En su publicación, Said recordó con especial emoción el instante en que vio a Alejandra caminar hacia él vestida de blanco. Según expresó, ese momento marcó su corazón para siempre y fue entonces cuando reafirmó lo afortunado que se siente de haberla encontrado como compañera de vida.

Además de compartir sus sentimientos, Said aprovechó para hacerle una promesa muy especial. Aseguró que desde ahora y para siempre, cuidará y admirará a Alejandra, y que seguirá construyendo su amor día a día, con respeto, compromiso y mucha complicidad en cada paso que den juntos como esposos.

Sus palabras han conmovido a miles de usuarios, quienes no tardaron en llenar la publicación con mensajes de cariño y felicitaciones. La historia de amor entre Said y Alejandra, que inició hace varios años en televisión, ha llegado a un nuevo capítulo lleno de ilusión, sueños y viajes como el que ahora viven en tierras turcas.

Uno de los sueños de Alejandra Baigorria era casarse y el último sábado lo hizo con su pareja Said Palao en una espectacular boda con alrededor de 300 invitados. En las imágenes que compartió 'Amor y Fuego' en su programa, se vio como la 'Gringa de Gamarra' estuvo celebrando hasta las últimas y su esposo la estuvo cuidando en todo momento.

Luego de ello, las cámaras siguieron a la pareja marcharse a su hotel y vieron como el auto paro a mitad del camino porque la empresaria necesitó vomitar. Después, fueron entrevistados en el estacionamiento de su hospedaje, donde dieron declaraciones exclusivas para el programa.

"Solo decir que los quiero mucho. (Estás muy feliz) Obvio muy feliz, me voy a mi noche de bodas. Los quiero mucho, les mando un beso, la he pasado espectacular, estoy super chévere y si viene otro que no es de Amor y Fuego que se vaya a la m***", expresó.