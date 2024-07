Samahara Lobatón marca distancia de escándalos y reveló posible reconciliación con Bryan Torres: "Todo lo hago por mi bebé"

Luego de protagonizar diferentes enfrentamientos con su expareja Bryan Torres, la influencer Samahara Lobatón reapareció junto a su familia en el circo de Brenda Carvalho. En ese sentido, la hija de Melissa Klug brindó algunos detalles sobre cómo lleva su embarazo marcando distancia de los escándalos.

Cabe resaltar que recientemente fue vista al lado de Bryan Torres, quien es su expareja y padre de su próximo bebé. Ante ello, se especula una posible reconciliación entre ambos. ¿Qué dijo Samahara sobre el tema? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Con un avanzado estado de gestación, Samahara Lobatón reapareció al lado de su familia en el estreno de 'El Gran circo Estelar' de Brenda Carvalho y 'Vaguito'. En ese sentido, la influencer dejó en claro que prefiere mantenerse alejada de los escándalos para centrarse en la llegada de su siguiente bebé con Bryan Torres.

Samahara Lobatón marca distancia de los escándalos

"Todo lo hago por mi bebé y este tiempo me ha servido para estar tranquila. No deseo escándalos ¿Sobre si regresé o no con Bryan? Eso queda para mí y no quiero entrar en detalles para que luego digan muchas cosas y lo hago para cuidar a mi bebé, no quiero escándalos", subrayó la hija de Melisa Klug con bastante cautela para evitar malos entendidos.