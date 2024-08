¡Se confiesa! Facundo González revela que le gustaba Gisela Valcárcel: "Es espectacular"

Facundo González ha dejado sorprendidos a propios y extraños al revelar que en algún momento se sintió atraído por la conductora de tv Gisela Valcárcel con quien compartió la conducción cuando salía al aire el programa de 'El Gran Show".

El argentino decidió revelar detalles personales de su vida a la conductora de noticias Verónica Linares en su podcast que ha ganado popularidad por tener personajes polémicos del espectáculo.

Facundo González decidió contar diversos episodios de su vida personal en el podcast de 'La Linares', el argentino aseguró que ahora se encuentra enamorado de su actual pareja Oriana Marzoli a quien conoció otra vez de un reality en Chile.

Sin embargo, lo que ha causado sorpresa y polémica es que el popular 'Wacho' aseguró que durante el tiempo que estuvo como co-conductor y animador del programa 'El Gran Show' tuvo una muy buena química con Gisela valcárcel al punto de confundirse y afirmar que sí le llegó a gustar la rubia conductora.

"Gisela sí me gustaba, eso me llama la atención de las mujeres su personalidad", dijo inicialmente el modelo.

A pesar de que su relación en conducción con Gisela fue muy buena aseguró que no pasó nada entre ellos más que fortalecer la bonita amistad que habían creado en el programa.

Asimismo, Facundo aseguró que sus jugueteos con Gisela siempre eran con respeto ya que no existía maldad puesto que la personalidad de González siempre fue pícara y carismática.

Por otro lado el ex chico reality afirmó que todavía mantiene una comunicación con Gisela Valcárcel pero esporádicamente y a veces la saluda a través de las redes sociales cuando se trata de fechas de cumpleaños.

Finalmente, el 'Wacho' reveló que en algún momento la hija de Gisela, Ethel Pozo, no se sentía cómoda con los coqueteos del argentino con su madre a pesar de que eran parte del espectáculo que ofrecían cada sábado en el programa.

"A Ethel no le gustaba mucho pero a mí no me importaba, Ethel sí como que no le gustaba se reía pero no le gustaba mucho pero yo no le estaba faltando el respeto a nadie", aseguró Facundo.