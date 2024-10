¡Se dijeron de todo! Mimi Alvarado vuelve a confrontar a Milett Figueroa: "Una basura lo que haces"

En el programa 'Cantando 2024' de América TV, se ha generado un fuerte conflicto familiar que involucra a Mimi Alvarado, pareja de Luciano El Tirri, y a Milett Figueroa, novia de Marcelo Tinelli. Ambas protagonizaron un tenso intercambio de palabras durante el reality que no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales.

Pese a que intentaron apaciguar y manejar sus diferencias, ambas han vuelto a enfrentarse y esta vez se dijeron de todo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La dominicana Mimi Alvarado expresó su descontento porque el jurado decidió salvar a La Gata Noelia en lugar de a ella en la competencia. Esta situación dio lugar a un tenso enfrentamiento cara a cara ante las cámaras del programa 'Intrusos'.

"Quiero verte mejor, mi puntuación no es personal" , le remarcó Milett en su rol de jurado. A lo que Mimí exclamo: "¡Loca, sálvame un día! Tuvimos ciertos roces pero hemos comido juntas, nos contamos cosas, y veo que salva a la Gata. Digo loco: Milett es una basura lo que tu haces" , añadió Mimi Alvarado.

Milett reaccionó al instante tras esos fuertes dichos: "Lamentable, palabras así no las pienso aceptar, yo sólo evalúo lo que veo acá. Más allá de todo a Milett acá la veo como una desconocida. No soy la peor que canta", dijo con desazón Mimí. Y la jurado le reiteró: "No es mi problema que te duela lo de la Gata".