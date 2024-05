¡Se fue de cara! Alejandra Baigorria sufrió fuerte caída mientras entrenaba ¿Qué pasó?

Al parecer Alejandra Baigorria no está teniendo la mejor de la suerte estos últimos días y es que esta vez la empresaria sufrió un estrepitosa caída mientras entrenaba como de costumbre.

Este suceso que felizmente no pasó de un susto quedó registrado en las redes sociales de la popular "Gringa de Gamarra" contó su experiencia que por poco y le provoca una fuerte lesión.

Tremenda caída

Alejandra Baigorria el día de ayer sufrió una aparatosa caída mientras hacía su entrenamiento de costumbre en Barranco y es que la modelo al parecer hizo una competencia de carreras junto a Pancho Rodríguez sin imaginar cuál sería su trágico final.

La empresaria registró este accidente mediante sus redes sociales a través de sus historias en donde contó a detalle qué fue lo que sucedió y cómo terminó su rodilla después de esta tremenda caída.

"Entrenamiento de hoy running con escaleras a full potencia", escribí inicialmente la empresaria.

Fue entonces cuando Ale publicó un video donde se le puede ver haciendo competencia con Pancho en una larga escalera que al parecer no logró pisar bien y se tropezó golpeando directamente su rodilla.

Alejandra Baigorria sufre fuerte caída

"Yo queriendo competir contra Panchito y pues morí en el intento", escribió Alejandra mientras reproducía el corto video donde se registra su caída.

Seguidamente, la modelo grabó la herida que le provocó esta fuerte caída y fue su pareja Said palao el encargado de curar esta lesión que no pasó de un susto.

"Pero por hacerme la súper Ale miren... Said preguntándome cómo me caigo ahí jajaja", escribió la ex chica reality quien se tomó con humor este episodio de su vida.

En uno de los últimos videos Alejandra graba a Said mientras le limpia las heridas y presume el buen novio que tiene quien no solamente está en las buenas sino también en las malas.

Cabe resaltar que la parejita está próxima a casarse y se especula que sería en enero del próximo año por lo que ambos se encuentran realizando todos los preparativos para que este día sea soñado.

Alejandra Baigorria responde a quienes la llaman desesperada

En una entrevista para el programa 'Amor y Fuego', Alejandra Baigorria decidió responderles a todos aquellos que la vienen llamando desesperada por casarse y tener una familia.

Como se recuerda una de sus detractores es Magaly Medina quien aseveró que la empresaria ha buscado el anillo en todas las relaciones que ha tenido, sin embargo, nunca se llegó a dar el soñado matrimonio.

La popular "Rubia de Gamarra" recalcó que nunca estuvo con prisa para pisar el altar o formar una familia y es que al parecer la modelo esperaba el momento y la persona indicada.

"Si yo fuera desesperada por casarme o tener un hijo, ustedes no creen que ya lo hubiera tenido...", dijo Ale bastante fastidiada por lo que se viene diciendo de ella.





Asimismo, aclaró que si no se casó en el pasado fue por su decisión y por "x" motivos que eran suficientes para decir que "ahí no era".

Además, recordó y aceptó haber tenido un anillo en diversas oportunidades pero tomo la decisión de no dar el siguiente paso por circunstancias personales.

"Ya he tenido anillo en el dedo más de uno todavía y no me he casado por decisión propia, he sufrido de maltrato físico y psicológico en relaciones y muchas cosas más y no me he casado ni me he embarazado", dijo Alejandra.

Asimismo, reveló que no es el tipo de mujeres que quieren 'amarrar' al hombre con un embarazo porque de ser el caso solo hubiera traído tristeza a la vida de un ser indefenso.

"Muchas mujeres se embarazan por desesperación y yo no lo he hecho porque si lo hubiera hecho ahorita sería mi cruz por haber tenido un hijo de las parejas que tuve en su momento", dijo Baigorria.