¡Se pasó! Paco Bazán 'elogia' programa de Jefferson Farfán y lo llama "Encuernados"

La rivalidad entre Paco Bazán y Jefferson Farfán sigue escalando. Esta vez, el ex arquero de Universitario no se quedó callado y respondió con todo a las burlas de la 'Foquita' sobre su carrera en el fútbol.

Las burlas de Jefferson Farfán. En el podcast "Enfocados", Jefferson Farfán y Roberto Guizasola hicieron comentarios despectivos sobre la carrera de Paco Bazán.

Durante una conversación con Leao Butrón, Farfán mencionó: "Me tocó participar en cinco Copas Américas. El otro (Paco Bazán) también participó, pero del otro lado del televisor". Farfán añadió: "Acá no puede venir cualquier pisa paja, no vas a venir", rechazando así una propuesta de Bazán para asistir al programa.