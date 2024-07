¡Se unen! César BK y Amy Gutiérrez estarían por estrenar una canción en bachata

El cantante César BK y la salsera Amy Gutiérrez han formado una bella amistad, donde ambos se apoyan en cada una de sus producciones musicales. Ahora, ambos se habrían juntado para estrenar un nuevo tema juntos y compartieron un poco de esta bachata.

¡Se unen en una bachata!

Amy Gutiérrez es una reconocida artista de la salsa peruana que ha cautivado al público con sus exitosas canciones. Ahora, ha formado una gran amistad con el artista César BK, quien ha ganado una gran popularidad en los últimos dos años con sus canciones.

Por medio de la red de TikTok, César BK compartió un video donde sale con la salsera Amy Gutiérrez. En el video comentan que ambos acaban de crear una canción juntos y se encuentran emocionados de que el público lo escuche. Es así como cantaron una parte de la canción que sería una bachata, pero esperan que al público le encante para lanzarlo.

"Siguen presumiendo entre la gente que de mí te has olvidado, ay... Anda y dile al nuevo novio tuyo que lo nuestro ya es pasado. Que yo sé que tu cama todavía me espera, tu almohada me ha contado que conmigo sueñas. Sigue mintiéndote al espejo de una y mil maneras, pero te acordarás de mí cuando lo hagas con ella. Te acordarás de mí, de eso que prometí, que nadie iba a quererte como te quise a ti. Te acordarás de mí, pero será muy tarde, ni vengas a buscarme porque ya no estaré aquí", fue un adelanto de la letra.

Más de Amy Gutiérrez

Amy Gutiérrez es una joven cantante de la salsa peruana que formado parte de reconocidas agrupaciones como You Salsa y Son Tentación, antes de lanzarse como solista. Desde entonces, viene trabajando en sacar música propia y hace un año, lanzó su primer álbum musical con el productor internacional Master Chris con canciones inéditas.

La joven salsera es conocida por varios éxitos musicales como "No Sé", "Qué Pasaría", "Alguien", "A cuánto me quedé" y el más reciente "Cuando me veo en tus ojos" que cantó en Premios Heat.

Sobre César BK

César BK ha ganado gran fama en las redes sociales desde hace más de un año y medio desde que lanzó el tema "Maldito Lunes" junto a Álvaro Rod. Luego, vino una segunda canción con Álvaro con "Hoy te voy a olvidar", además de otros más de su autoría como "Se te ve" y "No me llames más". Ahora, estaría preparando un nuevo tema musical con Amy Gutiérrez en el género de la bachata.