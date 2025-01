Shirley Arica apoya a Gabriela Alava tras denuncia contra Jean Deza: "Que se haga justicia"

Shirley Arica rompió su silencio tras la denuncia contra su exnovio Jean Deza. La popular 'Chica Realidad' se solidarizó con Gabriela Álava y expresó que espera que caiga todo el peso de la ley sobre el futbolista, quien está denunciado por presuntamente maltratar a su expareja.

La exjusticiera fue enfática al afirmar que las mujeres no deben ser agredidas y, si se comprueba que Jean Deza golpeó a Gabriela Álava, la justicia debe actuar con firmeza.

Shirley también fue consultada sobre los posibles motivos por los que Jean tiende a reincidir en agresiones hacia sus parejas. La modelo opinó que esto podría deberse a diversos factores derivados de problemas en su infancia.

Finalmente, Shirley Arica aseguró que no tiene contacto con Jean Deza desde hace mucho tiempo, ya que su relación terminó en 2021, y desde entonces no han tenido amistad ni cercanía.

Jean Deza ha respondido finalmente a las acusaciones de violencia que lo vinculan con su expareja, Gabriela Álava, quien lo denunció por una presunta agresión durante las celebraciones de Año Nuevo. El jugador rompió el silencio a través de un comunicado en sus redes sociales.

El futbolista, quien actualmente se encuentra siendo investigado por tentativa de feminicidio, fue claro al afirmar que no está evadiendo las investigaciones. También indicó que, desde el inicio de las diligencias, ha estado en contacto con las autoridades y ha cumplido con las citaciones correspondientes.

"Mi persona no se encuentra prófugo, ni no habido como se ha manifestado de manera pública. El juzgado y la fiscalía a cargo de la investigación tienen conocimiento del domicilio en el cual me encuentro radicando", aseguró Jean Deza en su comunicado.