Shirley Arica revela si tuvo algo con Christian Cueva: "He estado con puros feos"

Shirley Arica se ha sumado a una de las que ha sido involucrada con Christian Cueva como una presunta amante mientras que el jugador todavía mantenía una relación con la madre de sus hijos, Pamela López.

Es por ello que la modelo decidió aclarar la situación de una vez por todas ya que aseguro que no es la primera vez que la tratan de involucrar con el popular 'Aladino' pese a que le gustaron hombres feos, asegura que él jamás perteneció a este grupo.

El día de ayer en la última edición del programa de 'Magaly TV la firme' Pamela López reveló una conversación donde se mencionaba a la conocida 'Chica realidad' quién habría mantenido alguna relación cercana con Christian Cueva.

A través de sus redes sociales Arica decidió hablar sin filtro sobre la relación que dicen que tuvo con el jugador.

Inicialmente, la modelo aseguró que no tenía la intención de hablar sobre el tema pero por la insistencia de sus seguidores prefiere dejar esta situación zanjada de una vez por todas.

"No iba a pronunciarme sobre este tema pero lo hago por aquí por novena vez... En su momento lo que aclaré, pero vuelvo y repito para las personas que no les quedó claro porque ayer salió una lista en la cual sale mi apellido nuevamente con alguien que no tuve nada", dijo Shirley.

La influencer recalcó que lamenta que no hayan sacado al aire el fragmento en donde revela en el programa de 'El valor de la verdad' que no tuvo nada que ver con Christian Cueva.

"No tuve nada con él porque no me gustó en su momento y menos me va a gustar ahora", aseguró la modelo descartando cualquier tipo de vinculación con el pelotero quien sí fue infiel a su esposa en diversas oportunidades.

Pese a ello, sí reconoció que se encontró con Cueva en diversas reuniones pero a pesar de ello no lo considera su amigo ya que nunca hubo una confianza o un intercambio de palabras que confirmen una relación.

Incluso invitó a Pamela López a revelar las que conversaciones que tuvo con el pelotero ya que ella afirma que jamás tuvo un acercamiento con Christian por lo que no existirían pruebas que la comprometan.

"Si es que alguien confirma ello, que saque sus pruebas. A las pruebas me remito porque no hay porque lo he visto solo una vez en mi vida y no hubo un coqueteo. Yo me caracterizo por decir las cosas como son, le guste a quién le guste, me da lo mismo si he tenido algo con él lo digo y normal porque yo en realidad he estado con puros feos y no sería la excepción", agrego la influencer convencida de que jamás tuvo un romance con el popular 'Aladino'.