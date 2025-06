Shirley Arica reveló que Jackson Mora la invitó a salir: "Me dijo que le caigo superbién"

El exboxeador, Jackson Mora, vuelve a estar en el centro de la polémica luego de oficializar su separación de Tilsa Lozano. En los últimos días, su nombre ha sido relacionado con figuras del espectáculo como Shirley Arica y Samantha Batallanos. Las especulaciones crecieron aún más cuando Shirley decidió pronunciarse y contar detalles inéditos de su reciente comunicación con el exesposo de la ex 'Vengadora'.

Shirley Arica confirma invitación de Jackson Mora para salir

Durante un nuevo episodio del pódcast 'Rico Trío', Shirley Arica sorprendió al público al revelar que Jackson Mora la invitó a salir hace poco, pese a las recientes declaraciones de Tilsa Lozano, quien insinuó que el boxeador habría hablado mal de la modelo en el pasado. Según Shirley, ella lo confrontó directamente tras enterarse de las palabras de Tilsa.

"Yo le escribí cuando vi la noticia que ella(Tilsa) había declarado. Me dijo que en su momento él había hablado de picón porque yo le había dicho feo en varios medios pero que en realidad me caes super bien me dijo. Nunca me negó nada y aprecio la sinceridad de la gente", mencionó

Lo que más sorprendió fue la confesión de que Jackson la invitó a salir un sábado. Si bien Arica aclaró que no asistió por falta de tiempo, dejó abierta la posibilidad de coincidir más adelante.

"De hecho me invitó a salir el sábado, no tiene nada de malo. Me dijo tipo que planes, pero yo estaba de viaje y llegue a Lima tarde y le dije que no podré ir será para la próxima. La salida era en grupo, pero no iría con el a una cena solos", sentenció Shirley.

Jackson aclara rumores tras su divorcio con Tilsa

El programa 'La noche habla' conversó en exclusiva con el organizador de peleas, quien se mostró sumamente fastidiado por las recientes vinculaciones sentimentales. Jackson pidió que no lo involucren con nadie, ya que actualmente no está interesado en entablar una relación amorosa.

"No me involucren con nadie. Yo no estoy interesado en ninguna persona, menos aún de la farándula", declaró en un inicio.

Sobre su supuesta cercanía con Samantha Batallanos, el exesposo de Tilsa Lozano explicó que la modelo asistió a un evento que él organizó, acompañada de su novio, y que no ve nada de malo en que sean amigos en Instagram.

"Samantha fue invitada con su novio a una de las ediciones de la FFC. No sé qué de raro hay ahí. Fue con Álvaro Rod hace algunas ediciones", dijo.

La vida sentimental de Jackson Mora sigue dando de qué hablar tras su salida de cita con Tilsa Lozano. Mientras algunas figuras como Shirley Arica aseguran tener una relación cordial y sin tensiones con él, el propio Mora insiste en mantener distancia de las especulaciones amorosas.