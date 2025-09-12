Stephany Orúe da a luz y presenta a su bebé Noah: "Empieza el mejor capítulo de nuestras vidas"

La vida de Stephany Orúe acaba de dar un giro que la llena de emoción y ternura al anunciar que ya es mamá por primera vez. La actriz peruana presentó, junto a su pareja, el productor musical Chino Sabogal, a su pequeño Noah Morais Sabogal Orúe, quien llegó al mundo para convertirse en el nuevo engreído de la familia y de las redes sociales.

Stephany Orúe se convierte en mamá

La actriz peruana Stephany Orúe vive el momento más feliz de su vida. El pasado 10 de septiembre, a las 6:08 de la tarde, dio a luz a su primer hijo y compartió la noticia con todos sus seguidores. Junto a su pareja, el productor musical Chino Sabogal, presentó oficialmente a su pequeño Noah Morais Sabogal Orúe, llenando de ternura las redes sociales y el mundo del espectáculo.

Stephany y su pareja publicaron en Instagram las primeras fotos de su bebé y un mensaje que derritió corazones. Señalaron que su bebé nació luego de 37 semanas y dos días de embarazo.

"Un 10 de septiembre a las 6 de la tarde con 8 minutos llegó: NOAH MORAIS SABOGAL ORÚE a este plano de la vida. Con 37 semanas y dos días nuestro principito arcoíris dijo: ¡Presente! con un llanto ronquito y potente. Sin duda empieza el mejor capítulo de nuestras vidas", señaló.

La actriz y su pareja Chino Sabogal agradecieron el cariño recibido de sus familias, amigos y seguidores desde que dieron a conocer la noticia. Para la pareja, este nacimiento es el inicio de una etapa llena de amor y aprendizajes.

"Gracias a nuestras familias, amigos y a todas las personitas hermosas que han estado alrededor nuestro compartiendo con nosotros su energía y su amor. Gracias diosito, gracias vida", escribió la actriz.

En las tiernas imágenes se ve a la feliz pareja con el recién nacido, reflejando la gran emoción que sienten por esta nueva etapa. El productor musical Chino Sabogal, pareja de la actriz, estuvo presente en el parto y acompañó a Stephany en cada momento.

Lluvia de felicitaciones

La noticia no tardó en llenar las redes de buenos deseos. Varias figuras del espectáculo peruano reaccionaron con mensajes cargados de alegría. Francisca Aronsson y Anahí de Cárdenas mostraron su felicidad por la noticia.

Francisca Aronsson escribió: "Felicidades queridos. ¡Los aprecio! Chinito me alegra que ya tengan una nueva alegría en su vida y esta será eterna. Bendiciones". La actriz Anahí de Cárdenas también se sumó a la celebración: "Ayyyyyyy felicitaciones!!!!!".

Por su parte, los actores Emilram Cossio y Emanuel Soriano enviaron sus buenos deseos. La participante de "Esto es Guerra", Karen Dejo también se pronunció.

"¡BIENVENIDO NOAH MORAIS! ¡Felicidades! Qué hermosa familia. Beshos para los papás chochos Stephany Orúe y Chino Sabogal", comentó Emilram. Emanuel expresó: "¡Felicidades para los tres Chinitaaaaa!", mientras que Karen Dejo expresó: "Wow bendiciones para Noah y para ti familia, reina que emoción soy feliz por ti".

Los seguidores de la pareja no dejaron de enviar mensajes de cariño y buenos deseos. Ellos destacaron la ternura de las primeras fotos del pequeño y la felicidad que transmite la nueva familia.

Una nueva etapa de vida. Con la llegada de Noah, Stephany Orúe y Chino Sabogal comienzan una etapa llena de retos y alegrías. La actriz, conocida por su talento en el teatro, cine y televisión, ahora suma el papel más importante de su vida: el de ser mamá.

En conclusión, Stephany Orúe se convirtió en madre. Junto a su pareja Chino Sabogal presentaron a su bebé y aseguraron que sin duda empieza el mejor capítulo de sus vidas. Una frase que resume la emoción de estos días y el comienzo de una historia que apenas empieza para los orgullosos padres y su "principito arcoíris".