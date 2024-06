¿Suelto en plaza? Paolo Guerrero eliminó sus fotografías con Ana Paula Consorte de sus redes

Al parecer el amor llegó a su final entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte y es que ya son varios días en los que se viene rumoreando que la parejita habría decidido poner fin a su romance tras varios problemas.

Paolo Guerrero fue quien al parecer estaría confirmando su distanciamiento de la madre de sus hijos al modificar su feed de Instagram eliminando todo rastro de la brasileña.

¿Ya no la quiere?

Paolo Guerrero nuevamente ha llamado la atención de los medios de comunicación luego de eliminar las pocas fotografías que tenía con Ana Paula Consorte en sus redes sociales, cabe resaltar que el jugador no acostumbraba exponer su vida privada, sin embargo, con la brasileña había sido una excepción.

Sin embargo, después de las especulaciones de una separación con la madre de sus hijos, el pelotero decidió borrar todo rastro de Consorte en sus redes al parecer confirmando que su relación ya no va más.

Recordemos que el día de ayer la modelo fue captada en una reunión con el abogado de Paolo incluyendo al jugador al parecer para dejar claro temas legales.

Según Rodrigo González aseveró que esta reunión fue con el propósito de que Paolo firmara el permiso de salida del país de sus hijos quienes al parecer volverían a Brasil junto a su madre.

Hace ya varios días la parejita ha dejado de publicar contenido juntos y la modelo se ha enfocado en sus hijos como siempre presumiendo a sus retoños en sus redes por lo que siempre recibe comentarios positivos al demostrar que cumple su rol de madre como debe de ser.

Pese a todo ello, la todavía pareja no ha publicado ningún comunicado oficial que confirme los rumores de su separación.

Ana Paula Consorte le responde a Magaly: "Es cierto, el amor no se mendiga"

Ana Paula dejó con la boca abierta a sus seguidores luego de hacer una transmisión en vivo donde se le ve sintonizando el programa de Magaly y escuchando todas las cosas que la conductora decía de ella.

Lejos de enojarse con la periodista, la brasileña se mostró tranquila y hasta le dio la razón en algunas cosas a la 'Urraca'.

"Ahora que estoy en Perú me gusta el chisme, tengo que ver para ver que pasa", dijo inicialmente Ana Paula mientras veía 'Magaly Tv La Firme'. Incluso rechazó que se haya peleado con Paolo en el cumpleaños de su suegra ya que como se sabe al día siguiente tomó un avión directo a Brasil.

Seguidamente Magaly cuestionó que nuevamente la pareja se deje de seguir en redes sociales y que Ana Paula retire las fotografías con el jugador de su Instagram dando a conocer a todo el mundo que se encuentra en peleas con Guerrero.

Ana Paula Consorte le responde a Magaly

"Es un acto impulsivo porque cuantas veces ha sacado las fotos de las redes", dijo Magaly a lo que de inmediato Ana Paula respondió: "Saco las fotos porque quiero, es mi Instagram y pongo lo que quiero. No es tóxico acaso no puedo sacar lo que quiera de mi Instagram", dijo la brasileña.

Asimismo, la conductora recalcó que considera que Consorte tiene un carácter impulsivo y que no aguanta pulgas, sin embargo, la brasileña desmintió ser una mujer que actúe por impulso.

"Tengo un carácter fuerte pero impulsiva no porque si fuera impulsiva...", agrego, incluso eso no fue todo ya que Ana Paula coincidió con la conductora cuando recalcó que 'el amor no se mendiga': "Es cierto, no se mendiga", dijo la pareja de Paolo.