¡Suenan las campanas! Giacomo Bocchio reveló la fecha de su boda con su novia Brenda Dávila

El reconocido chef Giacomo Bocchio ha revelado la fecha de su boda con Brenda Dávila, tras siete años de relación. La pareja, que se comprometió en diciembre de 2023, ha compartido su felicidad con sus seguidores, quienes han estado atentos a cada detalle de su historia de amor.

Giacomo, conocido por su participación como jurado en 'El gran chef: famosos', ha cautivado al público no solo con su talento culinario, sino también con su vida personal. En una reciente entrevista, el chef tacneño confirmó que su matrimonio con Brenda Dávila se llevará a cabo en enero de 2025, aunque prefirió no revelar la fecha exacta para mantener la tranquilidad en este momento tan especial.

El domingo 3 de diciembre de 2023, Brenda Dávila y Giacomo Bocchio celebraron su compromiso en una ceremonia privada rodeados de familiares. La novia del popular juez de 'El gran chef: famosos' compartió este significativo momento con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde publicó diversas fotos y videos de la conmovedora pedida de mano.

En las imágenes que Dávila compartió en su cuenta de Instagram, se observa a Bocchio esperando a su pareja con un ramo de girasoles en mano. La sorpresa de la novia es evidente mientras escucha las emotivas palabras del chef, quien, tras un cálido abrazo, le coloca el anillo de compromiso, sellando así su promesa de amor.

"Por supuesto, nos conocimos en una cocina y lo primero que me impresionó de ella fue su pasión. Nos hemos unido buscando la voluntad del Señor y justo en enero nos vamos a casar, ya está la fecha, ya está confirmada. No voy a decir fecha para no generar problemas y tener un poco de tranquilidad y paz, pero sí les digo que en enero nos casamos", sostuvo el chef.