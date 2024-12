Susy Díaz lanza las REALES dietas para la Navidad: La dieta del panetón, del arbolito y de Papá Noel

Susy Díaz es uno de los personajes más carismáticos de la televisión peruana y recientemente compartió sus deseos para Nochebuena. Además, como es costumbre, lanzó sus infaltables dietas para que todas las personas puedan manifestar lo que quieren en esta Navidad.

'Magaly TV, La Firme' llegó a la casa de la excongresista para ver la decoración navideña y Susy sorprendió al revelar que su hija Flor Polo le ha pedido perfumes y ropa como regalo para este año, pese a que ella nunca le ha regalado absolutamente nada.

Fiel a su estilo, la exvedette no dudó en hacer peculiares pedidos a Santa para esta Navidad. Entre sus deseos está convertirse en embajadora y evitar que se le acerquen personas interesadas o que se aprovechen de ella.