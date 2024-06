Tepha Loza revela que padece terrible enfermedad: "A veces se puede descontrolar, es lo peor del planeta"

La ex chica reality Spheffany Loza, más conocida simplemente como Tepha Loza, confesó mediante sus redes sociales que padece una terrible enfermedad psicológica. La ex participante de 'Esto es Guerra' dijo que su enfermedad es una de las peores cosas del mundo y brindó consejos a sus seguidores que también la padezcan.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Tepha confesó que padece de ansiedad, por lo que escribió un extenso mensaje en el que reflexiona sobre los síntomas de la enfermedad, además de concientizar a las personas para que no minimicen las consecuencias de este padecimiento.

"La ansiedad no es solo acostarse y llorar, la ansiedad te engorda, te adelgaza, te salen granos, se te va el hambre, no te puedes concentrar, te sientes insuficiente, causa dolores físicos y psicológicos, aun así, hay mucha gente que no lo entiende y lo minimiza. ¿Estás de acuerdo? ¿Te sientes identificada (o)? ¿Conoces a alguien que necesita leer esto? Menciónala. Quisiera leerlos ¿qué opinan?", escribió en un inicio.